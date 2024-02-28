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巴黎奧運「維安機密」遭竊！工程師搭火車　整個包包都不見

▲法國巴黎即將在今年夏天舉辦夏季奧運。（圖／取自 Pixabay ）
▲法國巴黎即將在今年夏天舉辦夏季奧運。（圖／取自 Pixabay ）

國際中心徐筱晴／綜合報導

法國巴黎即將在今年夏天舉辦夏季奧運，預計會有大量人潮湧入觀賞賽事及觀光，維安與反恐計畫顯得更為重要。不過27日傳出，法國市府工程師在搭乘火車時，將包包放置在火車內的置物架上，沒想到裝有敏感資訊的筆電及隨身碟的包包，竟然失竊整個不見。

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根據《法新社》報導，事情發生在巴黎市中心車站「巴黎北站」（Gare du Nord），巴黎市政廳一名男性工程師搭上火車後，就將包包放置於座位上方的行李架上。之後由於列車誤點，決定改搭其他班次，才發現包包不翼而飛。

該工程師向警方報案時表示，包包裡頭有一台工作用的筆電以及兩個隨身碟，裡頭都存有敏感資料，其中還包含了巴黎警方為今年奧運制定的維安計畫。

巴黎警方27日晚間證實這件事情，目前正在進行調查。市政廳則尚未回覆媒體的置評請求。

2024巴黎奧運即將在今年7月26日至8月11日登場，預計屆時將部署2000名警察和3.5萬名保全人員加入維安。

過去巴黎曾發生過大規模恐攻。2015年11月伊斯蘭極端份子闖入巴特克蘭劇院（Bataclan）挾持人質，並且在多處場所掃射及發動自殺炸彈攻擊，導致130人死亡。

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