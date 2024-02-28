林襄加盟小龍女！談跳槽細節「腦要轉一下」 遭爆合體時間最難喬
由好看娛樂製作出品、文策院、展逸國際為共同合作夥伴的全新大型養成實境節目《炸裂吧！女孩》，宣布將在3月6日錄製總冠軍賽並將會進行售票公演，藍隊PEEKaBloo成員，包含林襄、關詩敏、邱子芯、謝予容（容容）、張雅涵於今（28）日出席總冠軍賽售票公演催票記者會，受訪時林襄談到跳槽一事，笑回：「腦子要轉一下。」5人談到練習狀況，則是開玩笑表示時間最難喬的就是林襄。
記者吳雨婕／綜合報導
近日林襄終於官宣從「樂天女孩」跳槽到味全龍啦啦隊，當起「小龍女」，一邊要忙碌練習應援曲，還要忙著錄製節目《炸裂吧！女孩》，可以說是蠟燭兩頭燒，林襄對此笑回：「所以我最近都在練習，體力上能負荷，但是腦子要轉一下。」而張雅涵則是依舊待在「樂天女孩」，談到為什麼沒有跟林襄一起跳槽，她澄清：「我今年會花比較多時間在球場，之前外務比較多，我覺得待得好好地，沒有特別想跳槽。」
而林襄今天出席活動時戴著口罩，遮蓋住了姣好的面容，她解釋：「因為要表演，所以大家都會去做肌膚管理。」談到現在藍隊的合作情況，邱子芯表示現在磨合得很不錯；容容透露，檢討會後變得成熟許多，「因為我們有討論是面子比較重要，還是表演比較重要，我們一致認為表演比較重要。」
被問到練習時遇到的困難，林襄謙虛的說：「我很需要加油，因為我連轉個圈都很困難，他們有分析可能因為我腿太細，撐不起來，所以這次表演我有藏拙。」她在現場直接反問隊友們：「妳們覺得我的長處是什麼？」沒想到全場都說是「搞笑」，讓她無奈失笑。5人也分享練習狀況，林襄被一致公認練習時間最難喬，張雅涵幫忙緩頰表示：「其實大家都很忙，但我想大家想要這答案吧！」關詩敏補充說道：「任務出來，我們都是大家把自己時間丟在群組隊，所以我們都是半夜練。」
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