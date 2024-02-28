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台股昨創高後大跳水！AI股跌多「228後還能追嗎」　專家這樣看

▲台股昨天創新高後大跳水，投資人關心AI股跌多還能追嗎？（圖／資料照片）
▲台股昨天創新高後大跳水，投資人關心AI股跌多還能追嗎？（圖／資料照片）

記者李琦瑋／台北報導

今（28）日逢228放假一天，但放假前夕台北股市震盪大洗牌，早盤一度站回萬九大關，再度創新高後，卻急速下墜，下殺來到18752點，跌幅達0.8%，終場收在18854點，跌幅0.4%，驚險守住5日線，其中AI概念股盤中跌幅擴大，不少投資人關心AI還可不可以追？中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧認為，AI應用擴散至民生趨勢成型，AI晶片、ASIC需求穩健上行，顯示AI需求持續強勁，建議投資人持續分批布局。

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台股昨天上沖下洗，早盤一度漲75點，重回萬九大關，來到19023點，創下新高，但隨後直直落，失速慘摔近200點，下殺來到18752點，跌幅達0.8%。隨後靠著台積電與聯發科，大盤跌幅縮小，終場跌93點，收在18854點，跌幅0.4%，驚險守住5日線，成交金額新台幣4225億元。

昨天AI概念股盤中跌幅擴大，指標股緯創跌近3%、廣達跌3.5%、技嘉小跌、緯穎跌4%以上。光通訊概念股因MWC展而走揚，卻遇上反壓，聯鈞跌停，華星光跌逾7%，創威、波若威、普萊德跌5%以上，智邦、矽格、台星科、明泰跌1到3%。

AI股跌多，投資人關心AI還可不可以追？張圭慧表示，2023年AI狂潮席捲全球下，台股上漲逾30%，強勁的AI需求也使半導體產業直接受惠，像是中信關鍵半導體（00891）追蹤指數，2023全年大漲57.5%，且以Morgan Stanley預估來看，AI晶片在4至5年內年複合成長率（CAGR）達33%，AI應用擴散至民生趨勢成型，AI晶片、ASIC需求穩健上行，光通訊、網通與散熱訂單持續湧入，顯示AI需求持續強勁，建議投資人持續分批布局，以掌握AI和半導體產業復甦2大動能。

整體來看，張圭慧認為，隨AI、半導體產業題材等利多帶動下，台股量能增溫，使周線連六周收紅，偏多格局可望延續，預期在美股科技股走強激勵下，台股後市仍有表現空間，但須留意漲多後的技術性賣壓。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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