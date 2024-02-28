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李亞鵬棄影從商遭爆欠1.8億巨債　直播哭窮求抖內：吃了一週外送

▲李亞鵬遭爆經商失敗欠款1.8億，日前在直播間哭窮求粉絲抖內，並聲稱自己已經吃了一週外送食物。（圖／翻攝自李亞鵬微博）
▲李亞鵬遭爆經商失敗欠款1.8億，日前在直播間哭窮求粉絲抖內，並聲稱自己已經吃了一週外送食物。（圖／翻攝自李亞鵬微博）

記者張一笙／綜合報導

中國男星李亞鵬過去曾和王菲有過一段婚姻，近年逐漸淡出演藝圈開始經商，日前遭爆出經商失敗，更因未按時還款4000萬人民幣（約台幣1.8億元）遭法院強制執行。近日，李亞鵬在直播中痛哭流涕，聲稱已經連續吃了一星期的外送食物，可憐的模樣掀起熱議。

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▲李亞鵬在直播間痛哭流涕畫面外流，淒慘模樣外流引起不少網友熱議。（圖／翻攝自微博）
▲李亞鵬在直播間痛哭流涕畫面外流，淒慘模樣外流引起不少網友熱議。（圖／翻攝自微博）
李亞鵬近期被爆出經商失敗，因未按時還款遭法院強制執行。日前，李亞鵬在直播間截圖流出，只見截圖中李亞鵬痛哭流涕，聲稱自己已經吃了一星期外送，請求粉絲能夠抖內（贊助）他禮物，淒慘模樣外流引起不少網友熱議。

▲不少粉絲質疑截圖真實性，當天在直播間的粉絲說明事實並非如此。（圖／翻攝自李亞鵬微博）
▲不少粉絲質疑截圖真實性，當天在直播間的粉絲說明事實並非如此。（圖／翻攝自李亞鵬微博）
事實上，網路上並未有完整版影片，僅靠幾張截圖，不少粉絲紛紛質疑真實性。有當天在直播間的粉絲表示，李亞鵬提到他吃外送，單純因為外送員誇獎他廚藝好；痛哭流涕部分則是因為李亞鵬在鏡頭前擤鼻涕，李亞鵬的真實狀況並非粉絲在社群平台上說得如此不堪。

▲李亞鵬過去曾中國四大小生之一，更是中國第一代青春偶像，前途不可限量。（圖／翻攝自微博）
▲李亞鵬過去曾中國四大小生之一，更是中國第一代青春偶像，前途不可限量。（圖／翻攝自微博）
李亞鵬是中國2000年四大小生之一，也是中國第一代青春偶像代表，2005年與歌手王菲結婚，2人育有1女，婚姻維持8年於2013年離婚，後李亞鵬在2010年拍攝《將愛情進行到底》電影版時，對外宣布告別「演員」此一身分專心從商。

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