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3月熱唱／張清芳南台灣開唱！鄭中基生日攻蛋　五月天邀五迷團圓

▲張清芳（左圖起）將要在雄巨蛋開唱；鄭中基則是要在台北小巨蛋一連兩天舉行演唱會；五月天要與五迷一起歡度成團日。（圖／上引娛樂、寬宏藝術、相信音樂提供）
▲張清芳（左圖起）將要在雄巨蛋開唱；鄭中基則是要在台北小巨蛋一連兩天舉行演唱會；五月天要與五迷一起歡度成團日。（圖／上引娛樂、寬宏藝術、相信音樂提供）

記者吳雨婕／綜合報導

時節來到3月，本月的演唱會可以說是百花爭鳴，不僅張清芳要到高雄巨蛋開唱，五月天也將在高雄的國家體育場一連舉行5場演唱會；而大港開唱則將在本月底登場，連嗨2天。台北則是有鄭中基在台北小巨蛋在他生日一連兩天開唱，與台灣歌迷度過生日；告五人則是將開唱場地移到戶外，來到家鄉宜蘭開唱；西洋歌手卡倫史考特繼上個月擔任紅髮艾德演唱會嘉賓後再度來台，在台北小巨蛋舉行個人演唱會。

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張清芳去年6月睽違8年開唱，本月則是要到高雄舉行演唱會，她一得知要到高雄開唱相當開心，也回憶起與高雄的神祕淵源，是40年前參加了第一屆「大學城全國大專創作歌謠大賽」拿下首獎「最佳演唱獎」，因而拿到了出道的門票，當時總決賽就是辦在高雄，張清芳表示高雄可說是自己踏入歌壇的契機點，更表示：「要將所有的好歌都帶到高雄，唱給在地粉絲聽！」

▲張清芳宣布明年3月2日在高雄巨蛋開唱。（圖／上引娛樂提供）
▲張清芳3月2日在高雄巨蛋開唱。（圖／上引娛樂提供）
鄭中基睽違8年攻蛋開唱，日前香港最終場的演唱會嘉賓是古天樂，雖然鄭中基在香港結束演唱會後，接受訪問時提到台灣場不會有嘉賓，也沒辦法邀請「歌神」張學友來台，不過還沒開唱前都隨時可能有變數，究竟會不會帶給台灣粉絲特別驚喜，值得期待。

▲鄭中基香港開唱，古天樂擔任壓軸嘉賓，古天樂還把梁詠琪也一起請上台。（圖／寬宏藝術提供）
▲鄭中基（右）香港開唱，古天樂擔任壓軸嘉賓。（圖／寬宏藝術提供）
每年都會與五迷歡度成團日的五月天，今年選擇在高雄體育場從3月23日起，一共5天開唱，寵粉的他們會祭出什麼樣的歌單與嘉賓，來與五迷共度對各自來說意義重大的成團日，想必已經成為大家討論的焦點。

▲五月天3月將在高雄開唱。（圖／相信音樂臉書）
▲五月天在高雄開唱，與五迷歡度成團日。（圖／相信音樂臉書）
張清芳 Stella 《TimeLESS》演唱會 高雄場

時間：3月2日（六）

地點：高雄巨蛋


2024 郭靜「喂 你在幹嘛」演唱會 台北場

時間：3月2日（六）

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Fragments of Wonder鄭中基世界巡迴演唱會2024台北站

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地點：台北小巨蛋


金狼獎頒獎典禮

時間：3月9日（六）

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齊跡 2024 任賢齊演唱會

時間：3月16日（六）

地點：台北流行音樂中心


告五人宜蘭「宇宙超有趣」2024 SUPER LIVE TOUR 新世界巡迴演唱會

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MAYDAY #5525 LIVE TOUR 五月天 [ 回到那一天 ] 25週年 巡迴演唱會 高雄 無限放大版

時間：3月23日（六）、24日（日）、29日（五）、30日（六）、31日（日）

地點：高雄世運主場館（高雄國家體育場）


2024高雄櫻花音樂節

時間：3月22日（五）、23日（六）、24日（日）

地點：高雄夢時代廣場


卡倫史考特2024台北演唱會 Calum Scott 2024 TAIPEI

時間：3月27日（三）

地點：台北小巨蛋


2024 AcQUA Tour 【I’m Here】 台北站

時間：3月30日（六）

地點：台北流行音樂中心


大港開唱

時間：3月30日（六）、31日（日）

地點：高雄駁二藝術特區





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