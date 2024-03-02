3月熱唱／張清芳南台灣開唱！鄭中基生日攻蛋　五月天邀五迷團圓

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鄭中基睽違8年攻蛋開唱，日前香港最終場的演唱會嘉賓是古天樂，雖然鄭中基在香港結束演唱會後，接受訪問時提到台灣場不會有嘉賓，也沒辦法邀請「歌神」張學友來台，不過還沒開唱前都隨時可能有變數，究竟會不會帶給台灣粉絲特別驚喜，值得期待。
每年都會與五迷歡度成團日的五月天，今年選擇在高雄體育場從3月23日起，一共5天開唱，寵粉的他們會祭出什麼樣的歌單與嘉賓，來與五迷共度對各自來說意義重大的成團日，想必已經成為大家討論的焦點。
張清芳 Stella 《TimeLESS》演唱會 高雄場
時間：3月2日（六）
地點：高雄巨蛋
2024 郭靜「喂 你在幹嘛」演唱會 台北場
時間：3月2日（六）
地點：台北流行音樂中心
Fragments of Wonder鄭中基世界巡迴演唱會2024台北站
時間：3月9日（六）、10日（日）
地點：台北小巨蛋
金狼獎頒獎典禮
時間：3月9日（六）
地點：Clapper Studio（三創生活園區5F）
齊跡 2024 任賢齊演唱會
時間：3月16日（六）
地點：台北流行音樂中心
告五人宜蘭「宇宙超有趣」2024 SUPER LIVE TOUR 新世界巡迴演唱會
時間：3月16日（六）、17日（日）
地點：宜蘭運動公園體育場
MAYDAY #5525 LIVE TOUR 五月天 [ 回到那一天 ] 25週年 巡迴演唱會 高雄 無限放大版
時間：3月23日（六）、24日（日）、29日（五）、30日（六）、31日（日）
地點：高雄世運主場館（高雄國家體育場）
2024高雄櫻花音樂節
時間：3月22日（五）、23日（六）、24日（日）
地點：高雄夢時代廣場
卡倫史考特2024台北演唱會 Calum Scott 2024 TAIPEI
時間：3月27日（三）
地點：台北小巨蛋
2024 AcQUA Tour 【I’m Here】 台北站
時間：3月30日（六）
地點：台北流行音樂中心
大港開唱
時間：3月30日（六）、31日（日）
地點：高雄駁二藝術特區