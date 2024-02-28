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Google Maps悄推導航「新功能」！開啟方式曝光　找餐廳更方便了

▲Google Maps 悄悄推出「導航時取得路線快覽」功能。（圖／翻攝9to5mac）
▲Google Maps 悄悄推出「導航時取得路線快覽」功能。（圖／翻攝9to5mac）

記者潘毅／綜合報導

Google Maps 又悄悄推出新功能了！近年來導航系統越來越成熟，許多駕駛外出都已經十分仰賴Google Maps，將手機投影上車機看路。近期 Google 悄悄推出精簡版的導航新功能，讓找餐廳、目的地更加方便。

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根據科技媒體《9to5google》報導，去年2月Google曾預告要在6月推出「導航時取得路線快覽」功能，但後來一直沒有消息，直到近期才悄悄推出。

▲對於現代許多駕駛來說，出門已經不能沒有導航的輔助了，許多大車廠除了推出自家導航系統之外，也紛紛將Android Auto、Apple Carplay加入車機系統，讓駕駛能更加方便使用手機的導航功能。（圖／Pexels）
▲對於現代許多駕駛來說，出門已經不能沒有導航的輔助了。（圖／Pexels）
開啟方法則有兩種，第一是進入Google Maps 右上角的個人頭像，進入設定頁面在「導航設定」之中開啟；第二則是在地圖上點兩下代表個人位置的藍點，就能在下拉選單中找到「導航時取得路線快覽」功能開啟的選項。

▲冰友，導航。(圖／記者周淑萍攝)
▲Google Maps 是許多駕駛出門必用的軟體。(圖／記者周淑萍攝)
過去使用 Google Maps ，都需要按下「開始」導航，才會持續追蹤位置，給予即時路況。但若在更新版本中，開啟了「導航時取得路線快覽」功能，只要查詢路線，Google Maps就會提供即時追蹤位置，並計算抵達時間，中途路線有變更，App 也會及時修正。「導航時取得路線快覽」這項功能上架後，預計將對用戶在找尋餐廳、目的地時更加便捷，無須進入完整模式就能看到剩下路程。

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