Google Maps悄推導航「新功能」！開啟方式曝光 找餐廳更方便了
Google Maps 又悄悄推出新功能了！近年來導航系統越來越成熟，許多駕駛外出都已經十分仰賴Google Maps，將手機投影上車機看路。近期 Google 悄悄推出精簡版的導航新功能，讓找餐廳、目的地更加方便。
記者潘毅／綜合報導
根據科技媒體《9to5google》報導，去年2月Google曾預告要在6月推出「導航時取得路線快覽」功能，但後來一直沒有消息，直到近期才悄悄推出。
開啟方法則有兩種，第一是進入Google Maps 右上角的個人頭像，進入設定頁面在「導航設定」之中開啟；第二則是在地圖上點兩下代表個人位置的藍點，就能在下拉選單中找到「導航時取得路線快覽」功能開啟的選項。
過去使用 Google Maps ，都需要按下「開始」導航，才會持續追蹤位置，給予即時路況。但若在更新版本中，開啟了「導航時取得路線快覽」功能，只要查詢路線，Google Maps就會提供即時追蹤位置，並計算抵達時間，中途路線有變更，App 也會及時修正。「導航時取得路線快覽」這項功能上架後，預計將對用戶在找尋餐廳、目的地時更加便捷，無須進入完整模式就能看到剩下路程。