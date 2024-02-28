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銀行局入校與社區宣導金融知識　截至去年辦8509場、逾百萬人參與

▲金管會銀行局走入校園與社區宣導金融知識，去年底辦8509場、參加民眾超過119萬人次。（示意圖／記者陳雅芳攝，2020.09.04）
▲金管會銀行局走入校園與社區宣導金融知識，去年底辦8509場、參加民眾超過119萬人次。（示意圖／記者陳雅芳攝，2020.09.04）

記者李琦瑋／台北報導

為協助消費者建立正確的消費金融與理財觀念，金管會銀行局辦理「走入校園與社區辦理金融知識宣導活動」，活動全程免費，截至112年底已舉辦8,509場次，參加民眾超過119萬人次，今年已於2月2日通函請各地方縣市政府、相關中央部會轉知有意願參加的學校、團體踴躍參與。

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金管會今（28）日指出，113年持續結合中華民國銀行商業同業公會全國聯合會、有限責任中華民國信用合作社聯合社、財團法人台灣金融研訓院、中央存款保險公司及行政院洗錢防制辦公室，積極走入校園與社區辦理金融教育宣導活動。

金管會表示，該項活動免費，由金融宣導講師走遍全台各地辦理宣導，開辦至今獲得廣大民眾熱烈迴響，宣導成效良好，截至112年底已舉辦8,509場次，參加民眾超過119萬人次，參與對象涵蓋學生（含國小、國中、高中職、大專校院）、社區、婦女團體、國軍、新住民、原住民、高齡長者、社福團體、矯正機關、警察人員、消防人員、海巡人員及計程車駕駛等族群。

金管會提到，該宣導活動是透過播放短片、專人講解及互動問答的方式進行，藉由講師生動活潑的解說，就正確金錢觀、正確用卡、正確理財、正確理債、詐騙之防止與救濟、洗錢防制觀念，及消費者權利義務須知等內容予以宣導。

為提高宣導效益，金管會每年亦針對金融宣導講師辦理回訓充電，以精進講師授課技巧，目前總計已培育約600多位優秀講師。除採實地宣導方式辦理外，還因應學校或團體需求，提供採行線上宣導方式辦理，歡迎有興趣的學校或團體至金管會銀行局網站線上報名，或洽詢專線：（02）8968-9708。

另為強化落實民眾金融消費保護教育，金管會銀行局已於112年11月製作「防制詐騙-臨櫃關懷及個資保護篇」及「促進普惠金融-金融友善」等2部金融知識宣導微電影，歡迎民眾點閱收看及分享。

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