銀行局入校與社區宣導金融知識　截至去年辦8509場、逾百萬人參與

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金管會表示，該項活動免費，由金融宣導講師走遍全台各地辦理宣導，開辦至今獲得廣大民眾熱烈迴響，宣導成效良好，截至112年底已舉辦8,509場次，參加民眾超過119萬人次，參與對象涵蓋學生（含國小、國中、高中職、大專校院）、社區、婦女團體、國軍、新住民、原住民、高齡長者、社福團體、矯正機關、警察人員、消防人員、海巡人員及計程車駕駛等族群。
金管會提到，該宣導活動是透過播放短片、專人講解及互動問答的方式進行，藉由講師生動活潑的解說，就正確金錢觀、正確用卡、正確理財、正確理債、詐騙之防止與救濟、洗錢防制觀念，及消費者權利義務須知等內容予以宣導。
為提高宣導效益，金管會每年亦針對金融宣導講師辦理回訓充電，以精進講師授課技巧，目前總計已培育約600多位優秀講師。除採實地宣導方式辦理外，還因應學校或團體需求，提供採行線上宣導方式辦理，歡迎有興趣的學校或團體至金管會銀行局網站線上報名，或洽詢專線：（02）8968-9708。
另為強化落實民眾金融消費保護教育，金管會銀行局已於112年11月製作「防制詐騙-臨櫃關懷及個資保護篇」及「促進普惠金融-金融友善」等2部金融知識宣導微電影，歡迎民眾點閱收看及分享。