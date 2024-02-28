首場佛道同台弘法 覺囊嘉察法王：對人類更有大貢獻

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田乃文追隨媽祖弘法利生11年，提及此次佛道文流盛會，田宮主表示，全因奉寶光宮天上聖母指示，要向密宗請法。因緣際會，在一次偶然機會中，獲悉有位印度密宗法王要返國，信眾們結伴前往機場送機，因而結識覺囊法王。之後的一年中，信眾前往印度朝聖，又巧遇他三次，感應到殊為有緣，因此促成此舉。
這場極為殊勝的藏傳佛教與道教交流法會，結合有藏傳佛教灌頂法會與道教寶光宮五尊天上聖母蒞臨觀禮，可說是全台首場天上聖母與吉祥天母同台弘法盛事，儀式莊嚴肅穆。在恭迎時輪傳承覺囊嘉察法王及媽祖鸞轎進場，包括媽祖遶境陣頭，涼傘、頭旗、獅陣、千里眼、順風耳將軍，一樣都不少，還有樂成宮提供的哨角隊哨音震天嘎響。
田乃文表示，道教陣頭文化對我們台灣民眾不稀奇，對這群特別前來的覺囊法王及喇嘛們卻是頭一回的文化體驗，一方面致力傳承道教及媽祖文化傳承，更誠摯表達歡迎覺囊法王前來台中，給予此次殊勝的吉祥天母灌頂心意。
覺囊嘉察法王十五歲時由尊貴的卡登喇嘛剃度成為比丘，1998年由十四世達賴喇嘛尊者任命，嘉察秋能仁波切為覺囊達丹彭措秋林藏傳佛教寺院住持方丈，覺囊派主修時輪金剛，秋能法王為海外法主，並承擔覺囊派法教海外弘法利生之事業，今年更積極募款購置新的閉關中心，傳揚佛法。
在弘法灌頂法會中，覺囊嘉察法王表示，道教或藏傳佛教都是希望實現世界和平，以及人類幸福安樂，兩岸道教興盛，一直以來利益廣大眾生，藏傳佛教亦如是，兩者交流結合，對人類一定會做出更大貢獻。此外，法王也在新春之際，向信眾及台灣人民問候吉祥如意。他表示，台灣是民主和友善的社會，雖然大家有不同立場及價值觀，但都願意齊心推動慈悲心、利益有情眾生的志業。
他表示，道教或藏傳佛教，都是希望實現世界和平人類獲得幸福安樂，兩岸道教興盛，一直以來利益廣大眾生，藏傳佛教亦如是，兩者交流結合，對人類一定會做出很大的貢獻。
此場法會是在特別的因緣下舉行，不同信仰互相交流，這是相當了不起且值得開心的事，現場參與灌頂法會的法友，不只有佛教徒參與，一般民眾也誠心受禮。此外，親家建設董事長夫人，同時也是一位小提琴家陳俞汎，現場演奏over the rainbow和月亮代表我的心樂曲，悠揚樂音感動在場超過200位國內、國外觀眾。眾人在梵音及繞樑美樂中，感受法喜充滿殊勝法會。