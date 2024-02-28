許藍方吃醋王少偉哭了！被爆關係失和開撕 她曬甜蜜合照放閃
「最美性學博士」許藍方跟男星王少偉緋聞滿天飛，傳出一起到東京、巴黎旅遊，卻堅持不鬆口交往，最近她上《小姐不熙娣》錄製聯誼單元，看著王少偉跟其他女藝人親密接觸，眼眶突然紅了，立刻被主持人派翠克虧她吃醋哭了，有媒體甚至爆出兩人對於認愛不同調，導致關係失和，她今（28）日在社群平台趕緊曬出親密合照，否認私下鬧翻，還稱讚王少偉很幽默，看來仍是「愛的進行式」。
記者江芷稜／綜合報導
許藍方跟王少偉傳曖昧2年多，雖然互有好感，卻一直處在觀察期，讓好朋友小S也很心急，拚命想促成她跟王少偉。先前兩人一起到巴黎慶生幫對方拍照，互動相當甜蜜，她卻堅稱是工作出遊，照片都是自拍或女性朋友拍的，跟王少偉關係維持現況，還沒答應要接受追求。
最近許藍方在IG發文，意有所指地說：「不要一味只希望伴侶說對不起，有一天你會發現當一個人愈欠愈多的時候，不會愈來愈愛你，只會選擇跑路，因為他知道他還不起了，所以你要對方道歉目的是什麼？為了關係和諧？還是為了證明他會為了你忍氣吞聲？忍氣吞聲不代表愛，這只是他在當下為了某種利益而做出的選擇而已」，讓外界以為她跟王少偉失和，甚至還傳出她想認愛，遭到低調的王少偉拒絕，似乎對戀愛關係不滿。
許藍方跟王少偉一起錄製《小姐不熙娣》聯誼單元，小S刻意安排王少偉跟其他女星親密互動，許藍方眼睛紅了，看似一直在哭泣，被小S、派翠克狠虧在吃醋。她今日發文澄清，只是被酒糟影響眼睛，「沒有一直哭啦，但一直流眼淚是真的」，也否認跟王少偉吵架開撕。
許藍方笑說，看到兩人開撕新聞覺得很有趣，在咖啡廳望著手機哈哈笑，朋友問她為何要發這種文章，她無奈解釋，「只是覺得很有道理的話想跟大家分享」，沒想到會被外界被誤解跟王少偉鬧翻，她曬出兩人錄製節目時合影，稱讚說「少偉哥真的很好笑，能身心都那麼幽默也不簡單」，證明私下交情好得很，並沒有鬧翻。
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