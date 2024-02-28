碧桂園遭提清算聲請！追討欠債股價應聲大跌　恐步入恆大後塵

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報導指出，由於碧桂園未按時支付高達新台幣64.8億元的貸款與利息，永恒信貸有限公司在27日向香港法院聲請清算，消息一出今日碧桂園股價更一口氣重挫超過11%，直到收盤時仍持續暴跌12.5%，收盤價每股0.63港幣。
對此碧桂園發出聲明表示將採取「一切行動」維護公司的合法權益，但也會積極與債權人保持溝通，儘快提出重整方案，確保正常交屋與還款，碧桂園還說，這筆欠債佔所有貸款中的比率很低，而「單一債權人的激進行為」不會影響公司的正常營運與交屋。
目前香港高等法院尚未頒布清算令，但已裁定首次開庭時間是5月17日，預計於公開審訊前先聽取各方意見，之後再決定這家房地產巨頭的命運，碧桂園稱會在法院上反對清盤，對外承諾這項清盤官司不會對該公司的海外債務重組計劃造成實質影響。
然而，同樣深陷債務危機的恆大集團，在無法重組數十億美元債務的情況下，也在今年1月底遭香港高等法院裁定清算，由於其積欠款項高達新台幣10兆元以上，外界認為未來債權人仍可能血本無歸。
根據公開資訊，目前市值約新台幣724億元的碧桂園，截至2023年6月底，未償還的國際債券和貸款的負債總額達人民幣1.36兆元（約新台幣6.05兆元）。