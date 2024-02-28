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碧桂園遭提清算聲請！追討欠債股價應聲大跌　恐步入恆大後塵

▲中國房地產經濟暴雷不斷，房地產開發商碧桂園日前遭債權人提出清算聲請，後續衝擊值得關注。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國房地產經濟暴雷不斷，房地產開發商碧桂園日前遭債權人提出清算聲請，後續衝擊值得關注。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國最大房地產開發商「碧桂園」恐走向恒大集團後塵，由於碧桂園積欠巨額貸款，週二遭「永恒信貸有限公司（Ever Credit Limited）」向香港法院聲請清算，目前香港法院已經裁定5月17日召開首次準備庭，這家房地產巨頭的命運仍有待各方意見陳述後才能決定。

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中國房地產泡沫破裂以來，房屋銷售萎靡不振，儘管包含恆大、碧桂園巨型房地產公司一直試圖藉由債務延期、商討債權重組撐下去，但許多境外債權人有意要求他們直接破產清盤還債，綜合《香港01》、《明報財經網》等港媒報導，碧桂園控股（Country Garden Holdings）28日就宣布，總部位於香港的建滔集團（Kingboard Holdings）旗下的永恒信貸（Ever Credit）已向法院呈請清盤。

報導指出，由於碧桂園未按時支付高達新台幣64.8億元的貸款與利息，永恒信貸有限公司在27日向香港法院聲請清算，消息一出今日碧桂園股價更一口氣重挫超過11%，直到收盤時仍持續暴跌12.5%，收盤價每股0.63港幣。

對此碧桂園發出聲明表示將採取「一切行動」維護公司的合法權益，但也會積極與債權人保持溝通，儘快提出重整方案，確保正常交屋與還款，碧桂園還說，這筆欠債佔所有貸款中的比率很低，而「單一債權人的激進行為」不會影響公司的正常營運與交屋。

目前香港高等法院尚未頒布清算令，但已裁定首次開庭時間是5月17日，預計於公開審訊前先聽取各方意見，之後再決定這家房地產巨頭的命運，碧桂園稱會在法院上反對清盤，對外承諾這項清盤官司不會對該公司的海外債務重組計劃造成實質影響。

然而，同樣深陷債務危機的恆大集團，在無法重組數十億美元債務的情況下，也在今年1月底遭香港高等法院裁定清算，由於其積欠款項高達新台幣10兆元以上，外界認為未來債權人仍可能血本無歸。

根據公開資訊，目前市值約新台幣724億元的碧桂園，截至2023年6月底，未償還的國際債券和貸款的負債總額達人民幣1.36兆元（約新台幣6.05兆元）。

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