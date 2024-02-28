雙雙除名！分析：秦剛遭「高舉輕放」 李尚福是否出席兩會成焦點
中國前外交部長秦剛去年突然消失在大眾視野，接著又遭解除職務，外媒更傳出秦剛已經死於自殺或酷刑的爆料消息，儘管說法真偽仍受到廣泛質疑，但北京始終沒有交代來龍去脈。分析認為，在兩會即將登場前，中國官方釋放「接受秦剛請辭人大職務」消息，意味著高層有意將相關案件「高高舉起，輕輕放下」。
國際中心楊智傑／綜合報導
中國官媒《新華社》27日公布了全國人大常委公告，其中列出多名遭終止人大代表資格者，相對於其他人以「決定罷免」一詞傳達打貪反腐仍在延燒的態勢，有關秦剛的部分則用「天津市人大常委會決定接受秦剛辭去第十四屆全國人民代表大會代表職務」一句帶過，顯示秦剛是主動「請辭」人大，外界多認為此舉意在間接駁斥「秦剛已死」的傳聞。
《法廣》分析認為，上述遭「決定罷免」者意味其問題嚴重，但官方此番公告似乎對秦剛留有餘地而非追殺到底，這或許和秦剛是中國國家主席習近平的愛將有關，推論可能是習近平在黨內壓力下無法力保秦剛全身而退，也可能是有意淡化外界對他用人不當的質疑，因此選擇以「高高舉起，輕輕放下」的方式處理。
分析稱，秦剛被終止了人大資格一事，看起來像是避免他無論是否出席兩會都引人關注的尷尬局面，「既然失去了人大代表資格，就不可能出席兩會了」，另一方面同樣遭免去國防部長和國務委員職務的李尚福目前仍保有人大代表和中央委員的資格，這顯示李尚福的問題比秦剛還輕。
文末提到，目前看來官方對秦剛的處理還並未來到結局，因為秦剛身上還背負著中央委員的任職，那麼還沒被取消資格的李尚福又是否會出席兩會，將是值得關注的一點。