一人砸幾萬元看演唱會！泰勒絲在新加坡颳起狂潮 Grab把握商機
美國流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）27日乘坐私人飛機自澳洲飛往新加坡，將從3月2日起連開六場演唱會。新加坡政府估計本次泰勒絲演唱會將為該國帶來約等同於新台幣上百億元的收入，不少海外粉絲砸下數萬元重本，飛往新加坡只為了一睹泰勒絲的風采。
國際中心賴正琳／綜合報導
新加坡媒體《8視界新聞網》報導，來自菲律賓的28歲銀行職員Camille喜歡泰勒絲已有十年，她在今年1月份成功買到演唱會門票後，便立刻上網購買往返新加坡的機票，並早在26日便飛到新加坡觀光，她估計，包括機票、旅費、服裝在內，這次整個行程將花費大約5萬比索（約等同於新台幣2萬8千元），但她認為一切都很值得。
而另一位來自韓國的19歲大學生則透露，由於泰勒絲也沒有在韓國開唱，因此特別買機票到新加坡看演唱會，這次旅費預計花費200萬韓元（約等同新台幣4萬7千元）。雖然從韓國飛到新加坡需花費6小時，且機票也不便宜，但她也認為值回票價。
除了歌迷砸大錢，東南亞共享汽車平台Grab也將抓緊商機宣傳，該公司將在她的演唱會結束後，為粉絲提供免費的短程巴士服務，把他們載送至4個不同的地鐵站。泰勒絲將於3月2日在國家體育場開唱，為「時代巡迴演唱會」（Eras Tour）新加坡站揭開序幕。