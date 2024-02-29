為讓旅客看到富士山！中資飯店被爆擅闖民宅「偷砍樹、注除草劑」

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據報導，涉事地主姓井上，2021年在富士山附近一處高地購置了土地、蓋別墅，準備和家人好好享受退休生活，土地內有一片樹林，種了數百棵高大的日本扁柏，井上買下土地後，出於隱私性考量，留下一部分樹木，但不久後，附近一家中資飯店就找上他，聲稱他土地內的樹林擋住富士山，房客抱怨連連，希望井上能把樹砍掉。
井上當時回應，他能理解飯店業者為什麼重視富士山的景色，但如果所有樹都砍掉，他的私有財產就會完全暴露，所以希望飯店出錢搭蓋圍牆，保護別墅隱私，這樣他就願意砍樹。對方一開始答應，但後來得知搭蓋圍牆需要花費1千萬圓、約新台幣210萬後，立刻改口說只願意出一半，井上認為這與當初協商的不符，便予以拒絕。
沒想到過了幾個月，井上視察樹林時，卻發現有23棵扁柏的樹枝，在他不知情的情況下被砍伐，儘管第一時間就懷疑是該飯店所為，但對方一口咬定不知情，加上缺乏證據，所以也束手無策。更離譜的是，不久後井上還發現樹木因不明原因枯萎，調查後發現部分樹木的樹根疑似遭人注入除草劑，他再次找上飯店，對方再度否認與此事有關，還嗆：「日本警察逮不到我們」。
後來有該飯店的員工，因為看不慣老闆的行為，私下將飯店監視器影片交給井上，畫面拍到有3名中國人在新年期間，趁沒人時進入樹林「犯案」，井上已將證據交給當地警察局，靜待進一步調查。不過，由於擔心遭到飯店報復，井上設置了好幾台監視器與保全系統，妻子和小孩也猶豫是否該在別墅完工後搬入，井上一家的理想生活藍圖面臨崩潰。
井上回憶，最初他並不知道該飯店是由中資經營，但飯店業者原本應該是想買下這片土地，只是前地主不滿對方的態度所以沒有賣，前地主還曾告訴井上，很高興是日本人買下，還透露自己經常接到中國人的電話。井上認為，對方既不認錯也不道歉，相當棘手，雖然他明白各民族之間存在差異，還是希望到日本的外國人，應該遵守日本最基本的法規，而不是為所欲為。