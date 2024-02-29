美國史上任職最久參院共和黨領袖　麥康奈宣布請辭

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今年已82歲的麥康奈說，「總統先生和我的同事們，我今天站在你們面前說，這將是我作為共和黨領袖的最後一個任期」。
麥康奈說，「我在上週年滿82歲。我的貢獻比自己希望的更接近尾聲了。敵不過歲月，我已不再是那個坐在後面，希望同僚記住我名字的年輕人。現在是屬於下一代領導層」。
麥康奈2007年開始擔任參院共和黨領袖，至今長達17年，是美國史上任職最久的參院領袖。
但麥康奈近年來數度在公開場合出現恍神現象，令人憂心他的健康情況。
去年8月底，麥康奈曾在公開場合上，突然僵住不動，恍神超過30秒，沒有回應記者及身旁其他人的問題。去年7月，麥康奈也曾在國會主持記者會時，突然僵住不動長達20秒，之後在幕僚和其他參議員陪同下離開。去年3月，麥康奈在華府一家飯店的募款活動上跌倒，隨後前往醫院，有腦震盪現象。
對於麥康奈宣布請辭的消息，同樣因年齡問題受關注的81歲總統拜登(Joe Biden)告訴記者，聽到參議院老同事要辭職，他感到「很難過」。
拜登說，「他和我彼此信任，我們關係很好，我們互相戰鬥，但他從來、從來沒有歪曲過任何事情」。
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