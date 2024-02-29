耳扒子恐讓黴菌「全家傳」！老人、小孩最危險 癢度堪比香港腳
清理耳朵除了棉花棒，不少人會用耳扒子、直接把耳垢抓出來。但開業醫師詹前俊接受《NOWnews今日新聞》電訪時指出，耳扒子非常容易傳染黴菌，共用挖耳用具很容易讓「耳霉症」到處亂傳，免疫力差的老人、小孩尤其容易中標，建議民眾儘量不要共用、或是在使用前做好清潔與消毒。
記者林志怡／台北報導
對於耳霉症，詹前俊說，耳霉症顧名思義，就是耳朵內發生黴菌感染，概念上跟香港腳一樣，患者的症狀主要就是耳朵不斷發癢、皮屑容易增生等，老人家因為免疫力較差，所以特別常出現耳霉症的情況，如果老人家用完耳扒子、沒有消毒就給小朋友用，小朋友也很容易遭到感染。
因此，詹前俊提醒，雖然挖耳朵感受上通常是很舒服的事，但民眾在清理耳朵時，不論是用棉花棒還是耳扒子，務必注意不要「清太深」、避免把耳屎耳道深處推，否則反而會越清越糟糕，器具更儘量不要共用，如果真的要輪流使用，也務必先清洗、消毒。
詹前俊也提到，而有些人會用手去摳耳朵，以前就有遇過指甲比較長、有做美甲的女性，因為用手挖耳朵、指甲又太銳利，內視鏡一檢查，外耳道有好幾道血痕，還因此引起外耳道炎，提醒民眾注意指甲長度，不要圖一時舒服、反而傷了耳朵。