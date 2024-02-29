擠下台大醫院！「這醫院」全台唯一入榜「全球最佳醫院」
「World's Best Hospitals 2024（2024全球最佳醫院）」名單近期公佈，台灣僅有台北榮總擠入排名、列在218位。台北榮總院長陳威明對《NOWnews今日新聞》表示，相關評比參考即可，相信在實際數字上一定有其他醫學中心表現得更優異，但台北榮總也會持續精進癌症照顧、心血管中心建設等目標，「事關人命的，都會投入最大的經歷讓他更好。」
記者林志怡／台北報導
美國「新聞周刊（Newsweek）」與全球數據公司「Statista」合作，近期公布2024全球最佳醫院，而該週刊認為，沒有比選擇合適的醫院為自己或親人提供照護更重要的決定，希望經由各國的醫院聲譽和績效比較，協助患者與家庭找到更合適的醫療院所，而今年台灣僅有台北榮總擠入全球前250強醫院。
陳威明接受《NOWnews今日新聞》電訪指出，這樣的評比公平性供大家參考即可，相信台灣的各個醫學中心水準，絕對不輸給榜上的其他醫院，在各項實際數據上，相信國內有其他醫學中心表現比台北榮總好、可能到排名200內都有可能，「不要說我們最好，大家一起努力，讓台灣更好。」
此外，陳威明說，目前台北榮總已經完成多項重大建設，包括重粒子中心啟用、院區整頓、環境重造、提供醫護同仁更好的住宿環境等，但台北榮總的信念是「唯變不變」，今（2024）年重點更在「事關人命」的項目，包括癌症治療與心血管中心建設，一定投入最大的經費、最大的精力，把軟硬體做得更好。