籃球／詹皇參戰巴黎奧運！美國拚5連霸　美媒透露這6人確定入選

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根據《The Athletic》的名記者Shams Charania最新消息指出，根據多名NBA消息人士和美國隊內部的團隊人士透露，撇除受到傷病影響的話，球星LeBron James、Stephen Curry、Kevin Durant、Joel Embiid、Jayson Tatum、Devin Booker以及Jrue Holiday，預計將成為美國隊的核心陣容，而對於LeBron、Curry、Durant而言，由於年紀關係，這次的巴黎奧運，很有可能將是他們生涯的奧運最終戰。
LeBron James現年39歲，身為現役NBA最年長的球員，距離他的NBA生涯40000分門檻已相去不遠，僅差74分就能夠完成此殊榮，而LeBron過去兩屆奧運比賽皆婉拒，如今他若未受到傷病影響，巴黎奧運上將再度回到奧運舞台，持續透過自身能力幫助國家隊。
至於勇士一哥Stephen Curry，生涯則是並未在奧運上有代表美國隊出戰過，今年也邁入35歲，他也在本賽季開季前回答到媒體，並說到：「我想打巴黎奧運，這是我還沒達成的其中一件事情，我絕對想成為美國隊的一員。」
生涯已經累積3面奧運金牌的Kevin Durant，過去接受訪問時，也以非常堅定的口吻提到「我絕對會參加巴黎奧運」，而其他人選名單包括新一代控衛好手Tyrese Haliburton、灰狼新星Anthony Edwards也都有機會入選，本屆奧運美國隊的陣容可說是星光熠熠。
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