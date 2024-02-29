「美國晶片法如何傷害台灣」　台積電前老將與半導體先鋒憂心忡忡

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台積電前研發副總林本堅與工研院前院長史欽泰27日在Project Syndicate共同撰文《美國的晶片法如何傷害台灣》（How America′s CHIPS Act Hurts Taiwan），指出先進半導體製造過於集中台灣，引起美國擔憂，希望透過美國晶片法520億美元補助，鼓勵半導體製造商遷往美國，然而該法案的設計，目標恐無法實現，甚至可能削弱台灣最重要產業並威脅台灣安全。
文章提及，目前半導體產業大多專業分工，台積電專注合約製造，主要是高階晶片，其他重要公司有設計晶片的AMD、Nvidia與高通，設備廠主要是ASML與東京威力科創，Arm則是提供設計晶片內的架構。這樣的分工有兩大好處，首先，全球供應鏈每部分都可專注最擅長領域並更進步，有利其他供應鏈；其次，全球供應鏈各環節產能均提高，更能抵禦需求衝擊。
偏偏台灣不同於其他國家重要半導體大廠一樣面臨中國的威脅，因此美國和日本為台積電搬遷提供巨額補助，台積電在日本熊本和美國亞利桑那州鳳凰城建設新廠，但美國廠的計畫落後，願意到美國設廠的台積電供應商也越來越少，尤其之前台積電在華盛頓州Camas市的經歷，當初就是找不到有競爭力的工人而告終，更讓人懷疑亞利桑那州廠的前景。
林本堅與史欽泰都指出，台積電在美設廠的根本問題是，雖然美國企業精通晶片設計，卻缺乏具有擁有專業技能的勤奮勞工，工人們必須一絲不苟、注重細節與完美、更要注意一致性與時間，但如今人才問題仍無法有效解決。就像張忠謀在2022年所警告的，企圖將半導體製造轉移到美國是一種「昂貴而徒勞的做法」。
而兩人也殘酷提到，美國晶片法所提供的520億美元，其實也不足以讓台積電美國廠建立自給自足的半導體生態系統。同時，兩人也憂心台積電變成只專注於如何獲得補貼、如何解決美國廠的各項問題而從創新的道路上偏移。
文章中提到《晶片法》帶來了三大風險。第一、如果台積電失去了對創新的關注，台積電的客戶和供應商都會是最大輸家，其中大多是美國公司，相關由晶片驅動的AI革命可能停止；第二、台積電可能減少在台灣的投資，將導致整個產業對需求衝擊的抵禦能力下降；第三、台積電可能會迷失方向，甚至遭到其他公司取代。
而一旦台積電失去主導地位，將弱化台灣對美國的重要性，不過林本堅與史欽泰也說，當台灣的經濟與安全受到損害，對美國國安也將造成傷害，「台灣安全終究攸關美國安全」希望藉此提醒美方。兩人肯定美國晶片法的初衷，但坦言它的設計很糟糕，無法在美國建立發展半導體產業，反而讓台積電長期造成損害，最終傷害台灣。