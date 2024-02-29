亞尼克天敵「Gelovery生乳捲」賣光！老闆駁跟風：自帶流量要蹭誰
生乳捲品牌甜點店「亞尼克」近日宣佈關閉全台6家門市，對手「Gelovery Gift 法式甜點店」G老闆編哥因私人恩怨槓上亞尼克，嗆聲「要弄到亞尼克全倒」，受到民眾關注迅速爆紅，G老闆編哥深夜在臉書宣布，多款生乳捲秒殺完售，面對遭質疑蹭亞尼克熱度，G老闆編哥今（29）日發文反擊，表示自家生乳捲是「虧錢在賣，本身就自帶流量了，我要蹭誰？」。
記者鍾怡婷/綜合報導
「Gelovery Gift 法式甜點店」生乳捲爆紅後遭瘋搶，根據官網顯示，「北海道四葉奶霜生乳捲」無論是單條、4條、32條、64條團購組合通通顯示已完售，還有「法芙娜巧克力生乳捲」、「內麥金寶笠生乳捲」、「伯爵茶拿鐵布丁雙漩生乳捲」組合品項也已經完售。
並且G老闆編哥也在粉專發文表示：「生乳捲一定會不夠賣，我工廠已經有把產能再往上加了，我自己開的工廠不是小工廠，是比亞尼克還大的工廠，主要這幾天突然訂單太多，我調整一下就沒問題了」。
面對遭質疑蹭亞尼克的熱度來增加銷量，他也強調：「如果我今天生乳捲一條賣250元，確實是蹭亞尼克，問題我今天生乳捲團購價一條賣$200以下，是虧錢在賣，本身就自帶流量了，我要蹭誰？我蹭亞尼克，然後我虧更多？哈哈，我白痴嗎？」
對於「G老闆編哥」的爆料，亞尼克董事長吳宗恩則回應表示：「每個人都有自己的經營模式與風格，我們予以尊重」，強調「財務沒有問題，亞尼克公司營運穩健，門市佈局調整主要鑒於全台門市長期缺工、營運成本高居不下問題」。