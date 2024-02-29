稱大谷翔平很可愛！山本由伸驚「沒想到會來！」 記錯出局被虧爆
頂著大聯盟最高薪投手的山本由伸，今（29）日穿著道奇球衣迎來春訓熱身賽首秀，主投2局投出3K，被敲一支安打無失分，展現王牌架勢，而大谷翔平也特地前來關注後輩，山本由伸一度因為忘記出局數被大谷虧，並以大谷式幽默評價山本由伸：「投得『So-So（普普通通之意）。』」
記者路皓惟/綜合報導
就在山本由伸完美首秀的約2小時前，大谷翔平在春訓基地完成練習後，立即沖澡換上衣服，當他一邊整理濕漉漉的頭髮時，正好碰到當天準備登板的山本由伸，原本山本以為前輩大谷準備離開，但大谷卻開車大約30分鐘從基地趕到客場，為了就是親眼看山本由伸春訓初登板。
賽前山本由伸在牛棚練投，大谷密切關注著每一球，並在板凳休息區的最前排觀看比賽。2局下山本由伸一度忘記出局數，在三振Leody Taveras拿下三出局後又走回投手丘，大谷翔平揮手要山本回來，讓山本也被虧了一波，他笑說：「是我搞錯了。」
山本由伸春訓熱身賽首秀堪稱完美表現，但是大谷翔平非常嚴格，以典型的「大谷式幽默」評價山本，「投得『So-So。』」
對於大谷翔平意外到現場觀戰，山本由伸直呼很意外，還笑說大谷的舉動很可愛，「我真的沒想到他會來看我比賽，我後來也跟他表達了感謝。」
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