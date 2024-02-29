想捧金飯碗看這！一銀業務菁英起薪最高逾5萬、外派年薪上看250萬
第一金控旗下第一銀行今（29）日宣布，2024年徵才活動開跑，首站3月2日在台大校園舉辦，今年度大舉招募360名新血，包含60名儲備核心人才（MA）、30名業務菁英人才、139名一般人員、24名徵授信經驗行員、69名理財人員、30名程式開發人員及8名電話行銷人員，且今年特別增設業務菁英人才，給予豐富培訓資源，起薪最高逾5萬元，MA首年年薪即上看100萬元，派赴海外者更有機會高達250萬元以上。
記者顏真真／台北報導
為持續延攬優秀人才，第一銀行表示，從2005年開始推動MA招募計畫，到現在已邁向第20年，並以完善培育架構、多元職涯發展、優渥薪資福利，每年均吸引近千人報名。值得一提的是，第一銀行目前在全球設有42個海外據點，為公股銀行之冠，並積極擴展國際金融版圖，提供許多外派機會，吸引無數有外派夢想的年輕人加入，成為第一的菁英人才。
此外，在員工薪資福利部分，第一銀行對於新進人員將依招募類別給薪，一般人員、程式開發人員及電話行銷人員敘薪約39000元至44000元，專案助理理財人員約47000元，業務菁英人才、徵授信經驗行員、專案理財人員及資深程式開發人員上看50000元以上，其中，MA首年年薪即上看100萬元，派赴海外者更有機會高達250萬元以上。
此外，第一銀行近年實施多項員工照護及社會關懷措施，營造友善職場環境，提供優於同業水準各項福利措施，建構透明機制加速基層行員升遷速度，同時積極打造性別平等工作環境，推動人工好孕假、孕期交通津貼、彈性工時等優於法令生育假別及生育津貼等制度，2023年更榮獲臺北市政府頒發「職場性別平等金質獎」肯定。