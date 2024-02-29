名家論壇》黃創夏／柯文哲的問題是自信心不足

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但是，這個新創的政黨真正的問題，卻是可能被「揠苗助長」了，根基和體質都未必能撐得起這樣的茂盛局面，因此越發光怪陸離。
柯文哲為什麼要勤跑立法院，有人譏諷是「搶聲量」，也有人說是他不放心黃國昌，怕被黃國昌主導整個民眾黨立院黨團之後，柯文哲變成虛位黨主席，終究可能被架空。
這些帶有陰謀論的說法，未必真確，更有可能的是，柯文哲沒有自信且無能為力，所以才時常跑立法院。
基本上，民眾黨團和國民黨團與民進黨團，有本質上的基本差異，藍綠兩黨的黨團主力都是區域立委居多，而民眾黨八席都是不分區立委。
從政黨政治的角度來說，不分區立委當然必須聽命黨中央的指令，柯文哲想要主導民眾黨立院黨團，無可厚非。
問題出在，柯文哲沒有能力創造出，可以有效指揮黨團的黨中央運作模式，恐怕個人自己的威望和信心都不足，且看過去的親民黨，有很多時候也是只有不分區立委，但宋楚瑜卻不需要跑立法院，兩相比較說明了柯文哲之不足。
面對不足，謙虛和誠懇以對，總是能找到方法，但像一個政治過動兒，反而只會惹出更多的笑話。例如，無聊透頂的召委紛擾。
蝸牛角上爭何事？因為飢渴太久了，就算地盤小，只要有的爭，幼稚園兒童的花樣都要用力的爭下去！
所以，開春至今，我們只看到一大堆為老不尊的傢伙們，天天如癡如狂地在玩「大風吹，吹什麼？吹‧‧‧」之幼稚把戲。
藍與白，就只像是一群小孩子在玩遊戲，每一回合就有新的指令，然後大夥兒就漫無目的跑來跑去、搶新的位子，這樣的把戲，在這一年多以來，搶盡話題和流量，實質毫無營養的「藍白恩怨」歹戲拖棚八點檔！
而且毫不忌諱「嗟來食」，那一席所謂的「召委」，已經有十一屆立委來來去去，數百人當過所謂「召委」，最近除了馬文君，又有幾個人被記的事召委？才一席，比雞肋還雞肋，哪有這麼嚴重。
另外一個「寶寶事件」最是莫名其妙，這種小配角梨花帶淚的戲碼，根本應該是八點檔的墊檔橋段，也可以上演好幾天，白營真的以為是要大演阿房宮中宮心記嗎？除了噁心、還是噁心！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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