比特幣飆升至6萬美元！近歷史高 「減半」又來激勵概念股衝漲停
美國證券交易委員會（SEC）於今（2024）年1月10日正式宣布，批准比特幣ETF上市，消息一出，振奮產業界，帶動市場加密貨幣的交易量，也讓比特幣價格不斷上漲，今年2月中首次突破5萬美元，昨（28）日周三，比特幣價格更飆升超過6萬美元，帶動今（29）日比特幣概念股，早盤像是青雲、撼訊、映泰、麗臺飆漲停，不過隨後麗臺漲停打開，曜越也幾近漲停。
記者許家禎／台北報導
據外電報導，自從比特幣ETF在1月11日開始交易以來已吸引超過60億美元資金，推升比特幣價格今年迄今上漲40%以上。比特幣交易價格在周三（28日）升破6萬美元，為2年多來首見，價格直逼2021年11月的歷史新高6.9萬美元。
根據CoinGecko數據，比特幣交易價格在過去24小時內上漲6.7%，報61071.06美元，第二大加密貨幣以太幣過去24小時內也上漲3%，報3344.63美元。而為了降低新比特幣釋放到市場中流通的速度，以保持比特幣的價值，第4次「比特幣減半」將在2024年4月發生，依照過去幾次的經驗，將導致比特幣在此後幾個月裡漲得更高，因此外界預期將有助延續比特幣價格長期反彈。
而比特幣價格高漲，也帶動今日比特幣概念股，早盤像是青雲、撼訊、映泰、麗臺飆漲停，不過盤中麗臺漲停打開，上午11點漲幅仍有7%以上。其他，曜越幾近漲停、承啟漲逾5%，精英、全漢、技嘉漲1到2%。