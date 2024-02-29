媽懷雙胞胎5個月「診斷手指異常」堅持生！女嬰霸氣1舉動震撼萬人
許多孕婦會在孕期間到醫院詳細檢查胎兒發育情況，就是希望寶寶一切平安健康。但近日台大婦產科仁醫施景中分享一個案例，一名媽媽懷有雙胞胎，在懷胎5個月時發現男嬰有手指發育異常的狀況，夫妻倆決定接受寶寶的缺陷，沒想到男嬰誕生後情況比診斷的還要輕很多，讓媽媽當場激動落淚，貼文曝光後引來1.2萬名網友感動祝福，最後反倒是另一名女嬰霸氣的模樣引起眾人熱議。
記者賴禹妡／綜合報導
施景中昨（28）日在臉書發文表示，昨天接生了一對雙胞胎，其中男嬰在媽媽懷胎五個月大時，懷疑有手指發育的異常狀況，雖然夫妻倆決定接受他，但心理壓力還是非常大。直到雙胞胎出生之後，才發現情況比當時診斷得還要輕，孕婦的心情激動到都要哭出來了。
施景中透露，雙胞胎另一名女嬰則是生命力旺盛，「當我們產房的護理師要用抽吸導管從她鼻腔插入、要幫她吸取呼吸道的羊水時，她生氣」，女嬰竟將導管緊緊抓住，不讓護理師抽羊水。施景中也附上女嬰緊抓導管的畫面，剛出生就霸氣展現憤怒的模樣立即引起眾人討論。
網友們被女嬰的帥樣收服，紛紛留言驚呼，「好猛的女漢子」、「女寶寶未來是獨立自主，有想法的女孩兒」、「真的氣噗噗」。也有不少人替男嬰送上祝福，「希望男寶寶早療順利」、「祝福跟兄弟姐妹一起順利平安長大喔」。