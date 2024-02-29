Netflix 3月片單曝！阮經天《周處除三害》、宋仲基婚後成脫北者
Netflix 3月片單出爐，強檔鉅作電影推薦：米莉芭比布朗《少女鬥惡龍》化身公主戰士、宋仲基婚後復出《路基完》扮演脫北者、亞當山德勒《太空孤航》獨自執行任務、「話題女王」琳賽蘿涵新作《愛爾蘭之願》、美國首位黑人女性議員雪莉奇澤姆故事拍成《獨排眾議》，另外台灣演員阮經天主演《周處除三害》、《蜘蛛人》與《惡靈古堡》系列電影等片也將上線播出。
記者黃雅琪／綜合報導
宋仲基在《路基完》片中，扮演脫北者「路基完」逃到比利時申請庇護，在那裡和失去生存意志的瑪麗相遇，路基完一無所有，只能懷抱獲得難民身分並重新開始的一線希望。崔聖恩飾演瑪麗，她過去曾是韓國射擊選手，現已成為比利時國民。《路基完》是個感動人心的故事，兩位主角都陷入人生絕境，一個努力求生，一個卻失去活下來的動力，兩人莫名受到彼此吸引，賦予了對方生存的意義。
由阮經天主演的犯罪劇情片《周處除三害》，描述通緝犯陳桂林在角頭大哥告別式上囂張尋仇，卻發現自己只是排名第三的通緝犯，因而展開一場除掉前兩名通緝犯的故事。該片令曾以電影《艋舺》成為「第47屆金馬獎」最佳男主角的阮經天，睽違13年後，再度提名金馬獎影帝。
Netflix 3月上架影集包含：科幻影集《3體》、金秀賢、金智媛主演《淚之女王》、來到台北找飯友的《環球饗宴：菲爾來吃飯：第7季》、《深空餘訊》挖掘太空祕辛、《王儲的抉擇：第3季》威廉王子將決定該何去何從、《熟女天團：第3季》女團將重返事業巔峰、柳承龍主演《炸雞奇遇記》改編自網路漫畫，以及《體能之巔：百人大挑戰：第2季》、《比佛利山豪宅經紀：第2季》、《這是蛋糕？！：第3季》等精采作品。
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