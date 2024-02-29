蘇丹紅致癌防不了！是否「見紅就閃」　毒物醫示警：這種食物少吃

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針對蘇丹紅，林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海說，其為脂溶性的偶氮類芳香族化合物，通常被當作油、臘、塑膠等物質的工業染料，常見的有蘇丹紅1、2、3、4號，而根據食藥署的食品添加物規定，所有種類的蘇丹紅都不能添加於食物中，關鍵在於蘇丹紅可能致癌。
顏宗海表示，根據國際癌症研究機構分類，致癌物風險可分為四級，第一級為人類致癌物，第二級為動物致癌物， 對人類則無充分致癌證據，第三級則是沒有證據顯示致癌，第四級為不會致癌，而蘇丹紅風險雖屬第三級，但其進入人體後會產生屬於二級致癌物的胺類代謝物，因此蘇丹紅對人類健康威脅仍不容忽視。
無法推算吃多少致癌，就是不能吃！
此外，顏宗海也說，由於蘇丹紅的主要危險，是來自於進入人體後產生的胺類代謝物，所以無法推算要攝取多少才會致癌，但總之就是不能食用。
蘇丹紅不能吃，污染食物的事件卻屢見不鮮，對此顏宗海舉例，2003年法國便傳出辣椒粉含有蘇丹紅1號，使得歐洲多國禁止使用含蘇丹紅產品；此外，英國在2004年也發現2種辣椒醬分別含有蘇丹紅1號與4號，當時衛生單位立即召回並銷毀疑遭污染食品。
辣椒粉、辣椒醬、辣味湯底、鴨蛋都曾遭殃
在中國，蘇丹紅污染食物案也曾傳出多起，例如2005年發現高達88種食品及添加劑含有蘇丹紅，原因幾乎都與辣椒粉有關；2006年則發現多家養鴨場的鴨蛋遭蘇丹紅污染。
顏宗海表示，國內在2017年也曾發生蘇丹紅污染鴨蛋事件，主因是養鴨場為使鴨蛋略呈紅色更具賣相，業者於是在飼料中放入蘇丹紅。
肉眼無法分辨，應避免太亮、太鮮艷、散裝食物
對於合法紅色素與蘇丹紅的差別，顏宗海指出，兩者成本都不高，但蘇丹紅的顏色較鮮艷且持久，推測業者是為了讓產品看來更加亮眼而添加。
顏宗海說，肉眼無法分辨略呈紅色的食品添加蘇丹紅或紅色素，如今雖有蘇丹紅污染事件，卻也不能建議民眾都不吃呈色偏紅的食物，不過對於顏色太亮、太鮮豔的食品，或沒有標示的散裝食品，則均應避免，也希望衛生單位能儘速釐清源頭與流向，國人才能吃得安心。