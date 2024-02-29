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外國人參加台灣婚宴！目睹「1幕」全驚呆：不是已文明的國家嗎？

▲黃越綏的幾名外國朋友對於台灣人參加正式婚禮時，仍普遍穿著T恤、牛仔褲和球鞋出席感到十分不解。（示意圖／取自pixabay）
▲黃越綏的幾名外國朋友對於台灣人參加正式婚禮時，仍普遍穿著T恤、牛仔褲和球鞋出席感到十分不解。（示意圖／取自pixabay）

記者賴禹妡／綜合報導

台灣文化充滿熱情與趣味，讓許多外國遊客印象深刻，不過近日知名作家黃越綏卻發文提到，她有幾位國外朋友同時分享參加台灣婚禮的心得，眾人超不能理解為何賓客的穿搭幾乎都是T恤、牛仔褲和球鞋，打扮隨意還能公然進出五星飯店。對此，她也呼籲台灣人，婚禮是獲得親朋好友祝福的喜宴，不能等閒視之，需要隆重打扮赴宴參與，貼文曝光後，獲得超過3000名網友按讚認同。 

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黃越綏27日在臉書發文表示，近期有幾位歐美及日本的國外朋友，特別和她提及參加台灣婚禮的心得，眾人皆異口同聲地稱讚台灣人的熱情和豐盛的饗宴，但唯一不理解的地方是，為何台灣已是經濟發展成功且相當文明的國家，參加正式婚禮時普遍仍穿著T恤、牛仔褲和球鞋，穿著隨意公然進出五星飯店。 

▲有網友在臉書粉專《靠北餐廳2.0》發問「尾牙出現哪一道菜最讓人不爽」，貼文一出，婚宴超夯的「炸湯圓」竟被最多人提及。（示意圖／取自unsplash）
▲幾位國外朋友和黃越綏分享參加台灣婚禮的心得，眾人超不能理解為何賓客的穿搭幾乎都是T恤、牛仔褲和球鞋，打扮隨意還能公然進出五星飯店。（示意圖／取自unsplash）
黃越綏指出，這種情形其實極少會發生在國外的大都會，除非是訂房遊客，否則很有可能會被飯店的門房拒絕在外，且事後還不能控訴對方歧視。對於飯店經營者來說，五星以上評價是同行至高的榮耀，公認並標榜的商業行為更是「只服務值得他們服務的對象」。 

40年前黃越綏在義大利看歌劇時，就被劇院門口附設的西裝外套出租服務感到吃驚，之後才曉得進入歌劇院不但具有禮儀的規範，且已變成一種文化的傳承。她提醒大家，家庭教養以及公民教育十分重要，日常生活禮儀千萬別把方便當隨便，否則小會失禮而大則貽笑大方。 

貼文曝光後，吸引超過3千人前來按讚，眾人紛紛認同直呼，「穿著得宜也是對主人家的尊重」、「禮儀教育需要從小扎根，覺得從小學開始就要在課程裡教學禮儀」、「之前朋友婚禮，我只是穿襯衫西裝褲，還被大家笑說為什麼穿這麼正式」。 

▲有一名男網友，因為女友要求他在婚宴上「穿增高鞋墊」，而感到相當崩潰。（示意圖，非當事人／翻攝自Pixabay）
▲黃越綏呼籲台灣人，婚禮是獲得親朋好友祝福的喜宴，不能等閒視之，需要隆重打扮赴宴參與。（示意圖，非當事人／翻攝自Pixabay）
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