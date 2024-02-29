職場新鮮人看過來！中磊電子展開擴大徵才計畫 首波3/2台大開跑
職場新鮮人看過來！電信寬頻設備大廠中磊電子今（29）日宣布，為強化全球營運布局，加速回應市場需求，2024年擴大徵才，積極招募5G、資通訊系統、全球運營、智能製造等領域優秀人才，範圍涵蓋「軟硬體研發、無線通訊、機構設計、專案管理、自動化生產」等面向，預計從3/2起在台大校園徵才博覽會起跑，邀請優秀人才加入。
記者魏妤庭／台北報導
看好寬頻網路已為數位經濟重要基礎建設，全球網通產業迎向競速新紀元，市場需求強勁，中磊電子今年舉行擴大徵才計畫，從3/2於台大校園徵才博覽會起跑，接續3/8在台科大徵才說明會、4/18在Contact Taiwan國際人才媒合會、5/9台科大國際學生徵才說明會，期待透過國際人才加入共創新局。其中，3/2在台大校園徵才博覽會所釋出的職缺，包含軟硬體研發、無線通訊、機構設計、專案管理、自動化生產等。
中磊電子董事長王煒表示，人才是企業最珍貴的資產，也是再創新局的關鍵力量。歡迎國際人才加入中磊電子，一同以專業能力和流利外語並肩努力，迎戰全球市場。
2022年才歡慶30周年慶的中磊電子，主要集中在高附加價值產品及多元應用，於台灣、菲律賓、印度、墨西哥及中國等設有製造基地，提供全球客戶近地製造服務，有效擴大電信直銷業務，為全球電信營運商的關鍵技術夥伴。並長期致力於電信寬頻核心技術研發，勇於挑戰企業轉型，多年來維持超過20%的營收複合成長率。此外，擁有國際化的研發工程團隊，超過18個國籍的員工，與全球一線電信營運商密切合作。