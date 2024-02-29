以為收編吉娃娃姊妹！爸見正臉照傻眼「妳誰啊」 真相曝光氣到笑
美國一名飼主日前在論壇Reddit分享領養趣事，他透露去年在收容所本來想收編2隻吉娃娃姊妹，沒想到事後看到照片才發現這2隻根本不是吉娃娃，牠們到獸醫院進行DNA檢測後，身世之謎才揭曉。雖然與想像中不同，但飼主仍堅持領養2姊妹，如今姊妹倆在溫暖的新家庭長大，看起來過得十分幸福。
記者賴禹妡／綜合報導
根據外媒《Newsweek》報導，該名飼主過去曾養了5隻狗狗毛孩，其中4隻在近3年間陸續離世，僅存1隻愛犬陪伴在他身旁，為了不讓獨自留下的狗狗感到孤單，他與家人決定再領養其他毛孩。
該名飼主剛開始瀏覽收容所頁面時，看到有3隻吉娃娃姊妹在等待新家庭，其中1隻已被領養走，因此他決定收編相依為命的兩姊妹。沒想到，在決定領養過後，飼主某天看到2姊妹的照片，驚覺牠們根本不是吉娃娃，疑似為收容所誤植品種，讓他瞬間哭笑不得。
最終飼主決定堅持領養，並將2隻家中新成員取名為薩莎和索卡，而他事後帶2隻狗狗進行DNA檢測，得知牠們有「荷蘭牧羊犬」、「斯塔福郡鬥牛㹴」的血統，身世謎團這才揭曉。
而薩莎和索卡在飼主的細心照顧下，也逐漸成長茁壯，原先兩姊妹僅有1、2公斤重，如今已成長到24公斤及26公斤，幸福生活的模樣讓眾人感到溫馨無比。網友們也忍不住打趣留言，「說好的吉娃娃」、「詐騙吉團」、「也許牠們只是骨架大」、「只要是狗狗都可愛度爆表啦」。