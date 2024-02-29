國會藍白合？黃暐瀚評不會太久「民眾黨成小藍2026不用選」
《NOWnews今日新聞》今（29）日錄製網路節目《鄉民大學問》，對於上午立法院召委選舉出爐，民進黨與泛藍各拿下8席，而民眾黨票投國民黨。資深媒體人黃暐瀚表示，這顯示藍白這會期有合作的態勢，但立委黃國昌也稱民眾黨不想當小藍，原因很簡單，2026藍白勢必一戰，若被定位成小藍，黃國昌跟黃珊珊雙北就不用選了。
記者陳威叡／台北報導
立法院召委選舉今日上午出爐，最後由民進黨與泛藍分別拿下8席召委，而民眾黨未被禮讓掛零。黃暐瀚說，這跟之前所預期的相同，雖然過程有變化，但最後國民黨並未禮讓民眾黨，而民眾黨把票投給國民黨，顯示這個會期藍白有合作的模組與態勢。
黃暐瀚說，黃國昌日前受訪就曾表態民眾黨不當小藍，這原因很簡單，因爲2026藍白勢必一戰，包括議員與縣市首長，如果變成小藍，「黃國昌跟黃珊珊雙北就不用選了。」認為將來民眾黨會很快找到一個法案跟國民黨分道揚鑣。
黃暐瀚表示，國民黨總召傅崐萁本次以退為進，原先稱禮讓最後是民眾黨票投國民黨，反觀立法院長韓國瑜沒有出手，但如果韓影響局勢太多也要擔心，國民黨在2028年恐怕會有2個總統候選人韓國瑜與盧秀燕。