要吃要快！來滋烤鴨今最後一天營業 王品：汰弱留強嚴守財務紀律
因應疫情，王品成立以外帶為主的來滋烤鴨，隨著疫情後消費者習慣內容，今（29）日是來滋烤鴨最後一天營業。王品集團表示，多品牌「汰弱留強」，會嚴守財務紀律，集中發展資源，同仁也會轉入其他品牌繼續服務。
記者許若茵／台北報導
王品集團表示，以多品牌為發展策略，自2018年以來，台灣已開出青花驕、享鴨、和牛涮、肉次方、初瓦等超過十個新品牌，感謝台灣消費者肯定。在多品牌、多角化策略下，王品集團積極評估市場特性與盤點既有資源，嚴守財務紀律、調整品牌組合及經營規模，積極「汰弱留強」，提升經營效率，希望「持盈保泰」達到最佳經營配置。期許符合消費者的期待，也能兼顧同仁及投資人的權益。
王品集團說明，2021年底因應疫情而成立的「來滋烤鴨」，以外帶為主。在疫情過後，消費者習慣回到餐廳內用。「來滋烤鴨」現有兩家門店包括新店北新店、中和捷運南勢角店，目前同仁將轉入集團其他品牌繼續服務，相關福利、年資、權益，不受任何影響。
王品集團也說，仍然看好台灣消費力，持續關注餐飲市場動態，調整營運資源，提升營運績效。王品集團2024年將徵才超過1,200人，未來會持續精進、擴張品牌及店數，帶給消費者最美味的餐點和服務，維持在台灣餐飲市場的優勢競爭力。