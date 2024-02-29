台積電魏哲家掌舵！新接班團隊成形 米玉傑、秦永沛任共同營運長
台積電董事長劉德音今（2024）年6月股東會退休後，將由現任總裁魏哲家接任董事長兼總裁，董事會也將改組，而台積電今（29）日也宣布高層人事布局，新一代接班團隊成形！台積電今召開臨時董事會，會中核准任命研究發展組織資深副總經理米玉傑博士及營運資深副總經理秦永沛為公司執行副總經理暨共同營運長。
記者許家禎／台北報導
劉德音即將在今年股東會後退休，再加上6月董事會將改組，不只劉德音和陳國慈將辦理退休，台積電最資深的董事曾繁城也可能不會續任董事，因此新的董事會與新一代接班團隊皆受到關注。
日前台積電日本熊本廠開幕，除創辦人張忠謀、董事長劉德音到場外，總裁魏哲家也與2位公司高層同行引發關注，一位是本月剛升任資深副總兼財務長的黃仁昭，還有一位是資深副總經理米玉傑，而秦永沛當天也現身開幕式台上，今日台積電就發布新高層人事命令。
台積電今日召開臨時董事會，會中核准任命研究發展組織資深副總經理米玉傑博士及營運資深副總經理秦永沛為公司執行副總經理暨共同營運長。
台積電指出，此任命案將於3月1日生效，日後，兩位執行副總經理暨共同營運長，以及人力資源、財務、法務與企業規劃四個組織將直接對魏哲家總裁負責。而台積電其他內部組織單位則將改對上述兩位執行副總經理暨共同營運長負責。