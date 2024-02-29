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NBA／老妖怪！LBJ單節19分　湖人116：112快艇、完成落後21分逆轉

▲LeBron James大爆發，末節灌進19分，壓過快艇全隊的16分。（圖／美聯社／達志影像）
▲LeBron James大爆發，末節灌進19分，壓過快艇全隊的16分。（圖／美聯社／達志影像）

記者廖聿偉/綜合報導

NBA今（29）日上演「洛城內戰」，湖人用超級逆轉秀給同城兄弟難堪！LeBron James大爆發，轟下全場最高34分、8助攻和6籃板，率隊克服21分落後劣勢，扭轉戰局，終場湖人116：112擊敗快艇，本季洛城內戰湖人3：1佔上風。

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第三節打完，湖人落後達19分，眼看大勢已去，但LeBron James突然大爆發，末節一度連拿14分，單節灌進19分，而快艇全隊也只拿16分；湖人在LeBron帶領下，單節轟下39分，上演大逆轉。

過去11個例行賽，湖人在每季4場「洛城內戰」中都居於劣勢，從來沒有贏過，其中有6次被橫掃，只有2個賽季戰成2：2，本季總算揚眉吐氣。

▲LeBron James大爆發，末節灌進19分，壓過快艇全隊的16分。（圖／美聯社／達志影像）
▲LeBron James大爆發，末節灌進19分，壓過快艇全隊的16分。（圖／美聯社／達志影像）
快艇在第四節開局不久，一度取得98：77領先，但39歲的LeBron James證明自己仍能主宰戰局，他單節投進5個三分球，且多次切入禁區取分，即使快艇祭出包夾，他也能助攻給隊友得分。

快艇與湖人在1999年開始共用Staples Center，一用就是25年，但快艇的隊史成績遠不及湖人，所以一直被視為是「洛城老二」。如今快艇將擺脫湖人的陰霾，下季將搬進新主場Intuit Dome。

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