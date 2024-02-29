台股萬九得而復失！終場漲112點、18966點作收 重電、航運股撐盤
美股重要指數昨（28）日持續走跌，也使台北股市今（29）日開盤就下挫走低，隨後震盪走高由黑翻紅，一度站上萬九大關，但在受到權值王台積電壓低情況下，終場以18966點作收、漲112點，成交金額4168.56億元。而今日航運、重電股是撐盤要角，顯卡及散熱股強勢上揚，被動元件也有走高趨勢。
記者魏妤庭／台北報導
台股今日開盤後先是下挫走低，但隨後就震盪走高，讓指數由黑轉紅，受到台股MSCI調升權重加持，尾盤表現不弱，在接近收盤時，一度站上萬九大關，但最後得而復失，終場落在18966點、上漲112點，成交金額4168億元。儘管在2月的最後一天沒能站上萬九，但若看整個2月表現，台股月漲仍有1077點。
今日台積電一路壓低，最後收在690元，下跌8元、跌幅1.15%，但聯發科以1140元成交，漲25元、漲幅2.24%。其他AI族群如緯創、技嘉、神盾仍開出紅盤，其中，緯穎漲至2330元、漲210元，漲幅9.91%。另AI散熱股、顯卡股表現強勢，像是廣運、協禧、雙鴻、奇鋐，漲幅4.72%到9.91%不等。被動元件九豪、華容、凱美也都走揚。
而台股今日重頭戲在重電與航運，其中，重電表現相當強勢，多家漲停板，中興電已連續5日漲，今日漲到171元、漲15元，漲幅9.97%，而亞力則是漲至100元、漲幅9.89%，另近日因王文洋購入股票而引發外界關注的大同，則是漲至51.9元、漲幅7.23%。森崴能源152.5元、漲幅9.71%。航運則是受到運價有上漲利多條件，包含萬海、長榮、陽明走高，萬海收盤50.4元，漲幅4.78%。陽明49.85元、漲幅2.68%。長榮165.5元、漲幅3.76%。