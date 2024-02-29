《FF7 Rebirth》遊戲光碟封面「印反」！玩家卻嗨翻：初回限定版
由日本遊戲大廠SQUARE ENIX 推出的《FINAL FANTASY VII REBIRTH》（FF7-重生），在全球玩家的期盼下，終於在今（29）日正式上市，不過首批實體遊戲片卻鬧出大烏龍，官方公告表示「遊戲內和雙光碟封面印相反」，因此之後遊玩時需要放入第二張光碟，但卻也讓不少玩家樂喊：拿到「初回限定版」！
記者潘毅／綜合報導
《FINAL FANTASY VII REBIRTH》的遊戲容量約145GB，因此實體片採用了兩張光碟的方式，第二張光碟片僅用於安裝時，後續只需插入第一張光碟片就可以進行遊玩。
不過遊戲正式發售之後，SQUARE ENIX今（29）日緊急發出公告，表示 Sony 互動娛樂在印製過程發生錯誤，導致光碟標籤與內容不符，本該是「Play Disc」（遊玩片）的封面會標示為「Data Disc」（安裝片），相對的，「Data Disc」也被印製成「Play Disc」。
所幸這個烏龍，並不影響遊戲進行，玩家僅須將兩張光碟片倒過來進行安裝，後續遊玩時，再放入「Data Disc」白色光碟即可。目前 SQUARE ENIX 也正在與 Sony 互動娛樂研討應對措施，是否收回或是提供玩家更換，仍待官方進一步公告。
不過許多拿到這批顛倒光碟的玩家們，反倒相當開心，因為拿到了搞烏龍的「初回限定版」，甚至有許多人表示會好好珍藏十幾年，看好未來有機會增值。