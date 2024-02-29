江振誠夜會女子爆婚姻危機！江宏恩親揭泰籍弟媳沒同框真相
47歲華人名廚江振誠與泰籍妻子Sudarampai Pam Chiang（簡稱Pam）結婚18年，驚傳婚姻危機，被週刊拍到與長髮美女深夜共處12小時，甚至過年全家福旅行沒有同行，演員哥哥江宏恩的旅遊照不見Pam的身影，江宏恩今（29）日出席新劇《鹽水大飯店》記者會，解釋日本之旅Pam也有參與，只是沒有同框而已，對於弟弟夜會長髮女子之事，他表示「不清楚真實狀況，不方便幫忙回應」。
記者江芷稜／綜合報導
江振誠事業相當忙碌，卻喜歡居住在與眾不同的地方，當年他從新加坡搬回台灣後就選擇在宜蘭蓋房子住，經常通勤台北工作，老婆Pam則留在宜蘭。疫情過後，他在朋友邀約下，一起在金澤開民宿，居住方式趨向流動式，和老婆Pam自然會聚少離多。
江宏恩2月13日在IG打卡，「謝謝龍年，謝謝金澤，給了我們團聚的新年旅程，新的一年再好好加油吧！」照片裡有媽媽、姊姊和弟弟江振誠，卻獨缺了弟媳Pam，引發外界懷疑江振誠爆發婚姻危機，與老婆關係生變，不過，江宏恩解釋，是自己有工作12日提早返台，剛好沒跟Pam遇到。而Pam在臉書曬出2月13至16日年節度假美照，裡面就有跟江振誠的甜蜜合照，間接粉碎婚變謠言。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道