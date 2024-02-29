流浪貓把貓奴拐進暗巷！女一抬頭遭仙人跳　牠得逞：想不到吧小姐

苗栗景點｜浪漫山城的迷人夜晚，眺望璀璨城市燈火、銀河星空，你更喜歡哪一個呢？

▲苗栗景點｜浪漫山城的迷人夜晚，眺望璀璨城市燈火、銀河星空，你更喜歡哪一個呢？
▲苗栗景點｜浪漫山城的迷人夜晚，眺望璀璨城市燈火、銀河星空，你更喜歡哪一個呢？

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苗栗境內山水環繞，地形豐富，素有浪漫山城之稱。除了白天有許多苗栗景點能享受依山傍水的旅遊之外，夜晚能去哪呢？在地人推薦適合觀賞夜景的私房苗栗景點，驅車駛往高處，等待黃昏來臨、華燈初上。居高臨下晀望萬家燈火璀璨夜景，或是去吹吹風欣賞銀河中的漫天星光。喜愛美食享受微醺的人，尋找城市中的秘密基地，苗栗晚上好去處不私藏大公開，快收進口袋名單，以後苗栗的夜晚不怕沒地方去啦！

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適合觀賞夜景的私房苗栗景點推薦

桐遊柿界

桐遊柿界位於苗栗公館半山腰上，無遮蔽的遼闊視野能眺望苗栗市區景色。建議傍晚前上山，喝杯下午茶，靜待夕陽西下橙紅晚霞餘輝，當夜晚星空與城市燈火交織，美麗的新東大橋與公路燈光像是光帶般蜿蜒在城市之中更是動人，百萬璀璨夜景完全令人沉醉。

觀賞苗栗夜景的私房景點推薦
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圖片來源 / IG@yoyoyyoo_
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圖片來源 / 桐遊柿界臉書
店家地址：苗栗縣公館鄉館東村12鄰166-6號

連絡電話：037-232-358

營業時間：平日17：00-23：00/週六15：00-00:00/週日15:00-23:00（週二公休）

相關連結：桐遊柿界

墨硯山頂

墨硯山因山峰平坦形似墨硯而得名，山勢不高約400公尺就能攻頂。360度無死角視野遼闊，能一眼望盡苗栗城鎮，無論是日出、夕陽或夜色皆迷人。有時雲霧繚繞還能見著夢幻琉璃光，是在地人私藏的觀景秘境，也是許多攝影玩家取景的絶佳地點。但要注意晚上步道沒有照明，要記得帶小燈並結伴同行喔！

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圖片來源 / IG@yann_30326
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圖片來源 / IG@stephan1022
景點地址：苗25線約1.1公里處轉入國道1號涵洞產業道路，往頭屋鄉曲洞宮方向走可到達墨硯山古道入口處。

半天寮好望角

IG知名熱點的半天寮好望角，擁有絕美海景步道！山丘上植被覆蓋兩旁，沒有高大樹木阻擋，因此視野遼闊，總是有種放鬆療癒的感覺。當夕陽落在海平面上，沿著美麗海岸線，餘暉染紅了巨大的白色風力發電機，一眼望去煞是迷人。晚上因為無光害，景觀平台上還能看到銀河中散布的漫天星斗，寧靜浪漫的氛圍瞬間拉滿。

觀賞苗栗夜景的私房景點推薦
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圖片來源 / IG@shashin__vis
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圖片來源 / IG@eyeoptic.tw
景點地址：二高後龍交流道下，接轉台61線西濱公路，由赤土崎匝道出口出西濱公路後，沿好望角指標即可。

連絡電話：037-721-381

營業時間：全天開放

相關連結：苗栗文化觀光旅遊網

蔬皮肚皮 Super Duper

蔬皮肚皮坐落在假日之森旁，美式衝浪俱樂部結合海邊叢林秘境，打造出充滿著海島風情的特色酒吧。超Chill的風格相當受歡迎，主要販賣墨西哥街頭小吃。傍晚可以先到假日之森觀賞浪漫海景，晚上當霓虹燈亮起又是另一種風情，來杯調酒吹著海風聽著浪花拍打聲，享受與星光為伍的微醺時光。

觀賞苗栗夜景的私房景點推薦
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圖片來源 / IG@lynn_playfoodlife
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圖片來源 / IG@tseng.1007
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圖片來源 / IG@linliting78
店家地址：苗栗縣竹南鎮竹興里竹圍仔92號

連絡電話：037-465-645

營業時間：平日11：00-19：00/假日10：00-20：00

相關連結：蔬皮肚皮 Super Duper

上癮餐酒館 Obsession Bar

上癮餐酒館是苗栗很有人氣的餐酒館，以黑色貨櫃作為餐廳主體，搭配各種燈光與綠植，創造出低調沉穩的神祕感。店內裝潢也以暗色系營造出一種相當慵懶的氛圍，讓人一走進店內就感到放鬆。每周五六有駐唱歌手表演，無論是一人獨飲或相約三五好友來大啖美食、小酌幾杯，都能盡興，讓人忘卻平日的煩惱。

觀賞苗栗夜景的私房景點推薦
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圖片來源 / IG@yunjoy_life510
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圖片來源 / IG@yunjoy_life510
店家地址：苗栗縣竹南鎮公北一路151號

連絡電話：0901-193-949

營業時間：17：00–02：00

相關連結：上癮餐酒館 Obsession Bar

橋亭串燒居酒屋

網路評價不錯的橋亭串燒居酒屋，從店外的木柵欄和高掛的燈籠，就能感受到濃濃的日本風情。店內陳設許多日式元素和小物，將居酒屋氛圍拉滿，座位不多，有3間獨立包廂,四周有竹簾可放下,空間具隱私感。餐點的選擇蠻多樣化，串燒、燒物、炸物等，都有一定水平，口味較重，來杯啤酒剛剛好，很適合下班後來這裡小酌。

觀賞苗栗夜景的私房景點推薦
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圖片來源 / IG@橋亭串燒居酒屋
觀賞苗栗夜景的私房景點推薦
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圖片來源 / IG@橋亭串燒居酒屋
連絡電話：037-675-765

營業時間：18：00-01：00（週一公休）

相關連結：橋亭串燒居酒屋

燒夜串燒-頭份店

燒夜串燒-頭份店是網路評價很高的串燒專賣店，霸氣的超大門面，裝潢帶點不羈的工業風。菜單以串燒為主，搭配炸物，價格相較於其他餐廳，算是非常平實親民。店家引以為傲的獨特秘醬，鹹甜不膩口讓醬烤串燒更加美味，大受網友好評推薦。好吃的口味加上親民的價格，不管是晚餐或宵夜、與朋友來這把酒言歡都很不錯。

圖片來源 / IG@cc.eat
觀賞苗栗夜景的私房景點推薦
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圖片來源 / IG@cc.eat
店家地址：苗栗縣頭份市中央路573號

連絡電話：037-688-824

營業時間：17：30-23：30

相關連結：燒夜串燒-頭份店

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原文出處 : ReadyGo 苗栗景點｜浪漫山城的迷人夜晚，眺望璀璨城市燈火、銀河星空，你更喜歡哪一個呢？

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