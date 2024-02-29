名為緬甸的真實！2024台灣國際紀錄片影展曝　125國作品入列

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除此之外，本屆焦點單元「時代的隱喻：名為緬甸的真實」以近年新作為主，往年舊作為輔，共展映26部跨類型的緬甸電影，創作者們皆以獨特視角與語彙，記錄外在現實或訴說內在感受，所謂「真實」在眾多作品中瞬息而現，伴隨著人們珍視的情感與記憶，是回應時代的行動，也成為時代的隱喻。
本屆「台灣競賽」報名數量多達279件，最終脫穎而出的15部作品題材多元、形式多樣，展現台灣紀錄片創作者迸發的豐沛創作能量。其中將於TIDF世界首映的4部作品，包含廖克發的《由島至島》、廖憶玲和朱柏穎的《尋找・另一個故事》、蘇育賢的《公園》、許家維的《在聖堂裡的一場演出》，他們或跨越國界追尋已逝人物和記憶，或融合跨界手法以創新形式切入主題，內容扎實豐厚、各異其趣。
李智仁致詞表示：「TIDF自1998年創立到現在已經第十四屆了，由國家電影及視聽文化中心主辦至今也恰好滿十年，一路走來非常不容易，已成為亞洲重要且規模最大的國際紀錄片影展之一，也產生了社會影響力，成績傲人。今年影展共徵得多達2,313件來自世界各地125個不同國家與地區的紀錄片作品，再次展現多年積累的強大國際聲望。祝福所有入圍者獲得好成績，也歡迎大家5月蒞臨影視聽中心欣賞豐富的作品。」
策展人林木材則提到：「TIDF前兩屆影展都在疫情下舉辦，今年是疫情後首次迎來國際評審和影人來台，相信屆時大家能更深度的交流。謝謝初選委員看了那麼大量的影片，也特別感謝投件者對TIDF的信任。包含今日的競賽入圍作品，影展期間將有近140影片放映，以及各式展演和交流活動，期待大家一同參與。」
「亞洲視野競賽」囊括台灣、香港、中國、日本、南韓、新加坡、泰國、緬甸、印度、尼泊爾、吉爾吉斯、伊朗、亞美尼亞等地共15部精彩作品，構築出多元紛呈的亞洲印象與獨到觀點和視角；「國際競賽」入圍的15部作品則橫跨歐洲、美洲、亞洲、非洲，包羅家庭、性別、殖民、傳統文化、歷史傷痕、虛擬世界等豐富議題，反映世界當代脈動，也展現紀錄片美學與形式的再創新，以及對於「再現」的反思；為鼓勵華語作品而設立的「再見真實獎」，則選入中、港、台、新加坡四地的優秀作品，引領觀眾探入華語世界的另一種真實面貌。
第14屆台灣國際紀錄片影展（TIDF）將於5月10日至5月19日於國家電影及視聽文化中心、光點華山電影館、臺灣當代文化實驗場C-LAB等地盛大舉行，匯集海內外近140部精采紀錄片，並在疫情後首度迎來近百位國際影人。放映與座談之外，更將舉辦講演表演、延伸展覽，盼以豐富多元的內容，拓寬觀眾對紀錄片的想像。更多活動與節目內容將陸續公開，詳情請密切關注TIDF官方網站、Facebook專頁及Instagram。