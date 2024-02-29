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台積電第三代接班人選曝光！誰是米玉傑、秦永沛？

▲台積電今（29）日召開臨時董事會，任命米玉傑與秦永沛為公司執行副總經理暨共同營運長。（圖／美聯社／達志影像）
▲台積電今（29）日召開臨時董事會，任命米玉傑與秦永沛為公司執行副總經理暨共同營運長。（圖／美聯社／達志影像）

記者許家禎／台北報導

台積電今（29）日召開臨時董事會，核准任命研究發展組織資深副總經理米玉傑博士及營運資深副總經理秦永沛為公司執行副總經理暨共同營運長。而2人在日前熊本廠開幕時也曾現身開幕會場，米玉傑可是率領團隊研發16奈米、7奈米、5奈米，以及更先進的技術的大功臣，而秦永沛自公司成立時就加入，堪稱「開國元老」，除對產品開發貢獻深遠外，也負責22奈米與12奈米的製程技術，現在為領導海外營運與相關組織效能至關重要的人物。

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台積電董事長劉德音今（2024）年6月股東會退休後，將由現任總裁魏哲家接任董事長兼總裁，董事會也將改組，而台積電今日也宣布高層人事布局，新一代接班團隊成形，更被外界認為是第三代接班人選提前曝光！台積電今日召開臨時董事會，會中核准任命研究發展組織資深副總經理米玉傑及營運資深副總經理秦永沛為公司執行副總經理暨共同營運長。

台積電指出，此任命案將於3月1日生效，日後，兩位執行副總經理暨共同營運長，以及人力資源、財務、法務與企業規劃四個組織將直接對魏哲家總裁負責。而台積電其他內部組織單位則將改對上述兩位執行副總經理暨共同營運長負責。日前台積電日本熊本廠開幕，米玉傑與秦永沛也雙雙出席現身。

根據台積電官網顯示，米玉傑畢業於國立台灣大學電機系，並取得美國加州大學洛杉磯分校電機工程碩士及博士學位，早年曾於IBM研究院從事研究工作，現任台積電研究發展資深副總經理。

米玉傑自1994年加入台積電迄今已30年的時間，2001年進入研究發展組織，並在2011年擔任研究發展副總經理，2016年11月擢升研究發展組織技術發展資深副總經理。

米玉傑對於先進互補式金屬氧化物半導體(CMOS)技術的開發與製造貢獻良多，更成功開發出90奈米、40奈米、以及28奈米技術，而後率領團隊研發16奈米、7奈米、5奈米、以及更先進的技術，協助台積電在全球積體電路製造服務領域保持技術領先的地位，也因此他曾榮獲2004年全國傑出工程師獎項、2008年國家傑出研發經理獎。

秦永沛畢業於國立成功大學電機工程學系，並取得學士與碩士學位，在加入台積電之前，曾任職於工業技術研究院電子所，為現任台積電營運、海外營運辦公室資深副總經理。他於1987年台積電甫成立時就加入公司，2016年晉升為資深副總經理之前，曾任營運組織產品發展副總經理。在此之前，曾任台積公司先進技術事業副總經理，共同負責台積電先進技術和12吋晶圓廠區的營運。

秦永沛1997年至1998年間擔任晶圓一廠廠長，並在此後持續支援所有新一代先進技術，包含28奈米、16奈米與7奈米製程的良率提升。秦先生同時也負責22奈米與12奈米的製程技術，以及射頻製程、高壓製程和影像感測器等特殊製程技術的研發，率先開發了台積電的黃金集成電路通用模擬程序模型（Golden Spice Modeling）和製造設計方案。

台積電魏哲家掌舵！新接班團隊成形　米玉傑、秦永沛任共同營運長

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