台積電第三代接班人選曝光！誰是米玉傑、秦永沛？

我是廣告 請繼續往下閱讀
台積電指出，此任命案將於3月1日生效，日後，兩位執行副總經理暨共同營運長，以及人力資源、財務、法務與企業規劃四個組織將直接對魏哲家總裁負責。而台積電其他內部組織單位則將改對上述兩位執行副總經理暨共同營運長負責。日前台積電日本熊本廠開幕，米玉傑與秦永沛也雙雙出席現身。
根據台積電官網顯示，米玉傑畢業於國立台灣大學電機系，並取得美國加州大學洛杉磯分校電機工程碩士及博士學位，早年曾於IBM研究院從事研究工作，現任台積電研究發展資深副總經理。
米玉傑自1994年加入台積電迄今已30年的時間，2001年進入研究發展組織，並在2011年擔任研究發展副總經理，2016年11月擢升研究發展組織技術發展資深副總經理。
米玉傑對於先進互補式金屬氧化物半導體(CMOS)技術的開發與製造貢獻良多，更成功開發出90奈米、40奈米、以及28奈米技術，而後率領團隊研發16奈米、7奈米、5奈米、以及更先進的技術，協助台積電在全球積體電路製造服務領域保持技術領先的地位，也因此他曾榮獲2004年全國傑出工程師獎項、2008年國家傑出研發經理獎。
秦永沛畢業於國立成功大學電機工程學系，並取得學士與碩士學位，在加入台積電之前，曾任職於工業技術研究院電子所，為現任台積電營運、海外營運辦公室資深副總經理。他於1987年台積電甫成立時就加入公司，2016年晉升為資深副總經理之前，曾任營運組織產品發展副總經理。在此之前，曾任台積公司先進技術事業副總經理，共同負責台積電先進技術和12吋晶圓廠區的營運。
秦永沛1997年至1998年間擔任晶圓一廠廠長，並在此後持續支援所有新一代先進技術，包含28奈米、16奈米與7奈米製程的良率提升。秦先生同時也負責22奈米與12奈米的製程技術，以及射頻製程、高壓製程和影像感測器等特殊製程技術的研發，率先開發了台積電的黃金集成電路通用模擬程序模型（Golden Spice Modeling）和製造設計方案。