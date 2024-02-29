地震如「打地鼠」亂竄！前2月僅9起明顯偏少 專家直言：不是好事
近期全台有感地震連發，震央如同「打地鼠」般亂竄，全台東西南北都出現小規模地震，讓不少民眾擔憂是不是有不正常的地震活動。事實上，根據中央氣象署統計資料顯示，從2023年開始，台灣各地的地震就明顯偏少，往年平均的「顯著有感地震」數量為130個，2023年僅有85個，而進入2024年，1月至2月，更只有9個「顯著有感地震」出現，中央大學應用地質研究所教授李錫堤表示，地震太少或太多都「不是好事」，地震太少可能表示能量不斷在累積、醞釀一次更大的地震，在這樣的基礎下，民眾務必時刻做好防災準備，不得輕忽。
記者張志浩／綜合報導
2024年2月台灣發生的地震可說像打地鼠般「東一個西一個」出現，雖然有許多小區域地震不被歸列在「顯著有感地震」中，但無論花蓮外海、龜山島附近甚至嘉南平原，在2月都有出現地震，難免令人懷疑地震又進入活躍期了嗎？對此李錫堤指出，2024年直到2月底，地震狀況是「正常偏少」，而地震發生的位置本就是隨機的，與活躍期無直接關係。
不過觀察近兩年台灣地震狀況，李錫堤說明，東部外海的地震還是佔大多數，而對台灣而言，最大的威脅就是東部的「海溝型地震」，海溝是地殼最大的裂縫，若出現錯動，地震的芮氏規模甚至可以達到8，近年花蓮等外海大多是海溝周邊的板塊在運動，因此不能完全對海溝本身掀起巨震的機率判定為0。
前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋也補充，郭鎧紋強調，平時有較小規模地震發生，不會致災也有釋放能量的好處，但2022年池上地震後，台灣不僅芮氏規模6以上地震少之又少，就連較小規模的地震也銳減，直至2024年1、2月仍維持這樣的趨勢。
郭鎧紋強調，台灣平均每年地震約釋放8顆原子彈的能量，而能量釋放主要是看芮氏規模6以上的地震，2023年僅只發生1次，和歷年2至3次有明顯差異，2024年全台第一個顯著有感地震1月20日才出現，創下歷史最晚，至今（2月29日）也只有9起顯著有感地震，難免擔憂未來有較大規模地震一次爆發。