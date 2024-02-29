國營「金」飯碗！中國輸出入銀行啟動徵才 職員起薪52K
國內公股行庫中國輸出入銀行也啟動徵才了！身為財政部持股百分之百的中輸銀，與台灣銀行及土地銀行一樣，都是國營銀行，更是國內唯一政策性貿易金融機構，今（113）年將公開甄試3大類新進人員，包括2類新進職員及1類駕駛工員共7名，其中2類新進職員試用期月薪5萬2899元，試用期滿考核合格正式派用月薪5萬4224元。
記者顏真真／台北報導
中輸銀表示，為強化政策性銀行功能，努力開創新局，執行國家融資保證機制任務，完善國內綠色融資運作制度，並受命擔任「中東歐融資基金」的執行單位，該行設有多處海外據點，可就近協助台商企業多元布局，並提供具國際觀的青年至海外辦事處服務，立足我國放眼全球，對於想要開拓視野、協助出口之有志青年來說，輸出入銀行是發揮即戰力的最佳選擇。
在照顧員工部分也不遺餘力，除薪資外，中輸銀職員另享有考核獎金、績效獎金及各類補助。中輸銀也極重視人才培育，包括制度化升遷、外派服務機會、出國開會與研討、自辦專業訓練課程、補助行外訓練課程及專業證照考試費用等；另備有臨場健康諮詢服務、定期健康檢查、紓解壓力等課程，協助員工兼顧專業及身心靈健康。
中輸銀今年將公開甄試3大類新進人員，包括2類新進職員及1類駕駛工員，其中2類新進職員（金融保險職員5名、資訊職員1名，共計6名），試用期月薪5萬2899元，試用期滿考核合格正式派用月薪5萬4224元。另中輸銀也將招募駕駛員工1名，試用期月薪3萬4607元，試用期滿考核合格正式派用，月薪4萬2959元，網路報名至3月6日止。