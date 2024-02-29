台積電先進製程廠傳將落腳雲林　行政院規劃擴大中科虎尾園區

巷仔內／台積電第三代接班人選出爐？新人事命令有2重大意義

▲台積電日本熊本廠日前開幕典禮高層齊聚，包括創辦人張忠謀、榮譽副董曾繁城，第二代接班人劉德音與魏哲家，另外被視為第三代接班人之一的秦永沛（右二）也在現場。（圖／NOWnews）
▲台積電日本熊本廠日前開幕典禮高層齊聚，包括創辦人張忠謀、榮譽副董曾繁城，第二代接班人劉德音與魏哲家，另外被視為第三代接班人之一的秦永沛（右二）也在現場。（圖／NOWnews）

記者許家禎／特稿

台積電今（29）日指出資深副總經理米玉傑及營運資深副總經理秦永沛將接任公司執行副總經理暨共同營運長，新一代接班團隊成形，更被外界視為是第三代接班人選提前曝光，主要是過去台積電也多次以共同營運長等雙首長模式，開啟接班布局。另外，台積電今日這紙新的人事命令也顯示「不再多頭馬車」，未來將由董座魏哲家領軍決策啟動新團隊！

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台積電今日召開臨時董事會，會中核准任命研究發展組織資深副總經理米玉傑及營運資深副總經理秦永沛為公司執行副總經理暨共同營運長，此任命案將於3月1日生效。其實，之前就曾傳出新一代接班團隊可能再度採用共同營運長制，其中由資深副總秦永沛、米玉傑和侯永清三人呼聲最大，而這並不是台積電第一次施行共同營運長制。

創辦人張忠謀早年也推動共同營運長制，2012年3月台積電就曾實施共同營運長制且一次還三位，當時擔任董事長的張忠謀拔擢時任研究發展資深副總蔣尚義、營運資深副總劉德音與業務開發資深副總魏哲家為共同營運長。後來蔣尚義退休，劉德音、魏哲家兩人持續擔任共同營運長，直到張忠謀退休後，劉魏才接任董事長與總裁。

因此今日台積電新的高層人事命令，又出現米玉傑與秦永沛2位「共同營運長」，再加上兩人雙雙現身日本熊本廠開幕典禮，都讓外界認為是第三代接班人選出爐，增添許多想像。

其中，米玉傑可是率領台積電團隊研發16奈米、7奈米、5奈米，以及更先進的技術的大功臣，而秦永沛自公司成立時就加入，堪稱「開國元老」，除對產品開發貢獻深遠外，也負責22奈米與12奈米的製程技術，現在為領導海外營運與相關組織效能至關重要的人物。

除了米玉傑與秦永沛兩位「可能接班」人選出爐外，今日這紙新的人事命令也有另一層涵義！今日台積電公告，米玉傑與秦永沛2位執行副總經理暨共同營運長，以及人力資源、財務、法務與企業規劃4個組織將直接對魏哲家總裁負責，等於凸顯決策「不再多頭馬車」！

由於之前台積電董事長劉德音與總裁魏哲家雙首長制曾多次被認為是「兩個太陽」，不利整體營運與決策。尤其市場認為，美國亞利桑那州廠由劉德音主導，但進度不順利是導致他退休的原因之一。未來魏哲家將扛起重責大任，因為美國廠雖由劉德音主導，但後續還有二廠、日本熊本二廠與歐洲德國廠要推進，這些領軍者都是魏哲家，因此統一由「魏主帥」指揮調度，相信將對這些海外廠的建置與運運有正面助益。

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