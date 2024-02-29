大谷翔平完婚還想生3胎！清單中曝2子1女　長子也要打棒球

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大谷翔平在個人IG貼文中寫到，「隨著新賽季即將展開，今天想向大家報告結婚一事，在道奇隊這支新的團隊、新的隊伍，我們兩人（還有1隻狗狗）會齊心協力互相扶持，與球迷一起走下去，雖然我還有很多不足之處，但希望能得到大家溫暖的關注。」大谷翔平也預告，將在明天的採訪當中，回應突如其來的婚訊一事，並喊話媒體，希望媒體今後不要對雙方家人朋友們，進行非經許可的採訪或跟拍等行為。
向來被外界視為「女性絕緣體」的大谷翔平，一路走來一直被球迷戲稱為只喜歡棒球，對於除了其他棒球之外的事物不感興趣，但今天卻傳出結婚消息，至於大谷翔平為何會突然公布此一消息，其實根據日媒透露，大谷早在高中時期就對於人生各階段做好人生規劃清單，清單內提到，大谷希望能夠在26歲那年完婚，並希望能在28歲生下一名男孩子、在31歲生下一名女孩，並在33歲再生一名男孩，大谷現年29歲，似乎也已經到了他認為合適的適婚年齡。同時大谷還要在37歲時教長子打棒球。
同時大谷翔平在休賽季與洛杉磯道奇簽下一份10年總價值7億美元（約新台幣220億元）的合約，這也是美國職棒大聯盟（MLB）史上最鉅額合約，在「薪情」相當愉悅的狀態之下，對於大谷而言，的確更有本錢能夠完成屬於他的終身大事。
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