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大谷翔平「野球人生」清單再勾一項！晚了三年卻可能成奪冠神巧合

▲大谷翔平「野球人生」目標，其中預計26歲要結婚。（圖／翻攝自網路）
▲大谷翔平「野球人生」目標，其中預計26歲要結婚。（圖／翻攝自網路）

記者廖聿偉/綜合報導

棒球巨星大谷翔平今(29)日突宣布結婚消息，震撼國際體壇，雖然還未知大谷太太是誰，但大谷高中時期列出的「野球人生」清單，又再度被挖出。網友也笑稱，「看來進度慢了些！」

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大谷翔平以「二刀流」之姿站穩大聯盟，休季期間更以一紙10年7億美元（約新台幣220億元）的合約，刷新棒壇紀錄。如今已婚大谷，又能夠在個人生涯清單上劃上一個勾。

不過29歲的大谷翔平比預期的結婚計畫晚了3年，原本人生清單中是要在26歲結婚，並拿下世界大賽冠軍。如今先完成結婚願望，接下來有望在強隊道奇拚奪生涯首個世界大賽冠軍。

▲大谷翔平宣布已婚。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平宣布已婚。（圖／美聯社／達志影像）
⚾大谷翔平「野球人生」清單

✔️18歲：和大聯盟球隊簽約

✔️19歲：學習英文、升上3A

✔️20歲：上大聯盟、年薪15億日元

21歲：進入先發輪值、單季16勝

✔️22歲：獲得賽揚獎

✔️23歲：入選經典賽日本隊

24歲：投出「無安打比賽」、達成單季25勝

25歲：投出全世界最快的175公里速球

✔️26歲：結婚、拿下世界大賽冠軍（❌）

✔️27歲：入選經典賽日本隊、獲選MVP

28歲：長子出生

29歲：第2度投出「無安打比賽」

30歲：成為大聯盟日本最多勝投手

31歲：長女出生

32歲：第2度拿下世界大賽冠軍

33歲：次子出生

34歲：第3度拿下世界大賽冠軍

✔️35歲：入選經典賽日本隊

36歲：締造最多三振紀錄

37歲：長子開始學打棒球

38歲：成績衰退，開始考慮退休的事

39歲：決定打完今年球季，明年退休

40歲：生涯最後一戰投出「無安打比賽」

41歲：返回日本

42歲：將美國棒球系統引進日本

57歲：從球界正式退休

58歲：回岩手縣故鄉

59歲：擔任少棒聯盟監督

60歲：前往夏威夷旅行

▲大谷翔平帶領日本隊擊敗美國隊，拿下經典賽冠軍。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平帶領日本隊擊敗美國隊，拿下經典賽冠軍。（圖／美聯社／達志影像）

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