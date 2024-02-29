大谷翔平「野球人生」清單再勾一項！晚了三年卻可能成奪冠神巧合

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不過29歲的大谷翔平比預期的結婚計畫晚了3年，原本人生清單中是要在26歲結婚，並拿下世界大賽冠軍。如今先完成結婚願望，接下來有望在強隊道奇拚奪生涯首個世界大賽冠軍。
⚾大谷翔平「野球人生」清單
✔️18歲：和大聯盟球隊簽約
✔️19歲：學習英文、升上3A
✔️20歲：上大聯盟、年薪15億日元
21歲：進入先發輪值、單季16勝
✔️22歲：獲得賽揚獎
✔️23歲：入選經典賽日本隊
24歲：投出「無安打比賽」、達成單季25勝
25歲：投出全世界最快的175公里速球
✔️26歲：結婚、拿下世界大賽冠軍（❌）
✔️27歲：入選經典賽日本隊、獲選MVP
28歲：長子出生
29歲：第2度投出「無安打比賽」
30歲：成為大聯盟日本最多勝投手
31歲：長女出生
32歲：第2度拿下世界大賽冠軍
33歲：次子出生
34歲：第3度拿下世界大賽冠軍
✔️35歲：入選經典賽日本隊
36歲：締造最多三振紀錄
37歲：長子開始學打棒球
38歲：成績衰退，開始考慮退休的事
39歲：決定打完今年球季，明年退休
40歲：生涯最後一戰投出「無安打比賽」
41歲：返回日本
42歲：將美國棒球系統引進日本
57歲：從球界正式退休
58歲：回岩手縣故鄉
59歲：擔任少棒聯盟監督
60歲：前往夏威夷旅行