搭載M3晶片新款MacBook Air將登場！效能會有多厲害？傳在3月推出
外媒近日指出，蘋果計劃將在今（2024）年3月舉辦春季特別活動，會中將升級推出搭載M3晶片的新款MacBook Air筆記型電腦，M3晶片採用3奈米製造製程製造，系列晶片的效率核心比M2系列快3成，性能核心比M2晶片快15%。
記者鄭妤安／台北報導
新款MacBook Air可望於3月發表會上推出，新款13吋和15吋MacBook Air型號可能會在3月的活動中推出，市場傳言表示，此次MacBook Air的更新相對平淡。根據外媒《9to5Mac》報導，蘋果公司於2022年推出全新的MacBook Air設計，2023年推出全新的15吋MacBook Air外形，2024年的更新預計將集中在「效能」。
今年新推出的13吋和15吋MacBook Air機型最大亮點是，將內建最新一代M3晶片，將在發布前開始投入生產。報導指出，配備M3晶片的新款MacBook Air應該會比M2晶片的版本快得多。首先，M3晶片採用3奈米製造製程製造，低於M2晶片的5奈米製造製程。
再者，M3系列晶片的效率核心比M2系列快30%，比M1快50%；M3晶片的性能核心比M2晶片快15%，比M1系列快30%。
蘋果表示，M3還具有動態快取功能，將其描述為有史以來中最大的飛躍的圖形架構，並支援硬體加速光線追蹤和硬體加速網格著色。
簡言之，M3 MacBook Air將更快、更有效率，並大幅提升圖形效能，當使用者需要最大限度地提高效能時，晶片上效能與性能上的改變會非常明顯。