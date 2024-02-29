橋村炸雞要聯名了！銀座杏子日式豬排、京都勝牛都吃得到蜂蜜洋釀
大家喜歡的韓國知名熟成韓式炸雞品牌，「KYOCHON1991 橋村炸雞」來台半年多要大聯名了！王座國際餐飲宣布，旗下兩大餐飲品牌「銀座杏子日式豬排」及「京都勝牛」與「橋村炸雞」聯名，要共同推出聯名餐點「韓式雙醬系列」與「重棒系列」，鐵粉們最愛的蜂蜜洋釀在三個品牌都吃得到了。
記者蕭涵云/綜合報導
3月餐飲好消息！王座國際餐飲旗下兩大餐飲品牌「銀座杏子日式豬排」及「京都勝牛」，將分別與韓國第一熟成炸雞品牌「KYOCHON1991橋村炸雞」，共同推出聯名餐點「韓式雙醬系列」與「重棒系列」。
「杏子豬排」將選用最熱賣的經典套餐，搭配「韓國橋村」直送醬料，打造「韓式半半豬熟成里肌豬排」和「韓式蜂蜜洋釀草蝦熟成腰內豬排」。在熱騰騰的炸豬排上豪邁淋入甜鹹醬料。
「京都勝牛」則是選出三款明星菜色，「黑豚里肌熟成豬排」、「熟成豬排雙拼（黑豚里肌&腰內）」及「豚牛二味（翼板牛&腰內）」，搭配「橋村炸雞」超人氣蜂蜜蒜味或洋釀口味，迸出新吃法。
橋村炸雞、銀座杏子日式豬排、京都勝牛三方聯名，全新日韓美食聯手的新滋味，將在3月5日詳細公布！請粉絲們鎖定《NOWnews今日新聞》的第一手消息。
另外，早午餐品牌「蕃茄村」因應草莓季，特別推出「草莓豬排魚卵沙律堡」、「黃金海老魚卵沙律堡」及「咔拉雞魚卵沙律堡」共3款漢堡新品，還可搭配聯名阿華田的「阿華田脆酷力鮮奶」、「福岡八女抹茶鮮奶」新飲品。即日起至5月31日上市期間，還祭出消費滿額送刮刮卡等回饋活動，最大獎可以獲得「日本福岡來回機票」。