大谷翔平閃婚震撼度不輸羽生結弦！這些知名運動員也都是閃婚一族
日本「二刀流」棒球好手大谷翔平，今（29）日宣布結婚消息震撼全球體育迷，目前女方身分尚未公布，大谷翔平在身邊媒體環伺的情況下仍能保密成功，不禁讓人想起之前閃婚的日本花式滑冰王子羽生結弦。事實上，閃婚的運動員還真不少，以下整理幾位知名範例。
記者倪浩軒/綜合報導
大谷翔平
大谷翔平29日在IG公布喜訊，稱今年在新球隊展開新篇章，「希望兩人可以團結一起攜手向前，也跟球迷一起努力。我還有很多不成熟的地方，感謝她對我的包容及溫柔地守候，讓我感到很幸福。」
大谷說另一半是日本女性，明天會跟媒體正式公開，「請大家之後對我的雙親以及家庭，在沒有獲得許可下，不要進行採訪，再請大家多多照顧」。
羽生結弦
羽生結弦於2023年8月4日晚間無預警在推特宣布結婚，沒有透露結婚對象的身分，在當時也造成全球粉絲震撼。不過，羽生結弦於同年11月17日宣布離婚，婚姻僅維持了105天，羽生結弦稱離婚原因是媒體和粉絲對女方身分窮追不捨，影響到兩人的婚後生活。不過，各種傳聞仍然不斷，羽生結弦於12月26日在社群媒體發文稱「看到由過分的妄想與盡是謊言寫成的報導，真是讓我嚇了一跳」，但未對具體內容多加澄清，僅說會一直努力滑冰下去。
貝克漢
貝克漢（David Beckham）與維多利亞（Victoria Beckham）如今是全球最知名的銀色夫婦之一，雖然兩人戀情並未保密，不過1999年因維多利亞懷孕而奉子成婚，在當時也被認為是閃婚一族，成為高度討論的話題。兩人如今愛情長跑多年，雖然中間有發生過貝克漢偷吃女助理危機，但最終夫婦倆仍成功攜手走下去。
高橋奎二
日本職棒選手高橋奎二或許知名度不算太高，但他的妻子板野友美則是知名女星，兩人在2021年初閃婚。
平沼翔太
與高橋奎二類似，日本職棒選手平沼翔太今年初與知名寫真女星森咲智美宣布閃婚，森咲智美更透露自己已經有孕在身。日本年下男運動員與女星結成連理的例子其實還真不少。
黃載均
韓國職棒選手黃載均，2022年與女團T-ara成員芝妍宣布結婚，兩人當時僅交往約5個月就決定步入禮堂，也被認為是閃婚代表。
孫妍在
有韓國「國民精靈」之稱的國家體操隊選手孫妍在，2022年宣布結婚，另一半是圈外人，據稱兩人交往一個多月後就決定宣佈婚訊，當時也讓許多粉絲震驚。