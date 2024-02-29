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《艾爾之光》全新支線登場！歡慶改版「兩大紀念活動」同步展開

▲《艾爾之光》正式推出「莉緹亞 2 支線．愛芙瑞絲」，一起來場治癒的旅程。（圖／遊戲橘子提供）
▲《艾爾之光》正式推出「莉緹亞 2 支線．愛芙瑞絲」，一起來場治癒的旅程。（圖／遊戲橘子提供）

記者張志浩／綜合報導

遊戲橘子旗下動作冒險線上遊戲《艾爾之光》今（29）日正式推出2024年度全新角色「莉緹亞」的第二支線。官方同步推出「莉緹亞的交易協議」及「莉緹亞的現場診治」等紀念活動，並祭出多重好禮，玩家只要依據指定條件完成任務即可獲得豐富虛寶。

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▲《艾爾之光》莉緹亞第二支線開放，玩家將陪伴莉緹亞經歷三轉歷程，成為名利雙收的治癒師。（圖／遊戲橘子提供）
▲《艾爾之光》莉緹亞第二支線開放，玩家將陪伴莉緹亞經歷三轉歷程，成為名利雙收的治癒師。（圖／遊戲橘子提供）
「說不定這會是我全新的道路？」在遺跡中尋覓到全新力量的莉緹亞　即將開啟全新征途！

《艾爾之光》推出全新角色「莉緹亞」的第二支線，隨著第二支線開放，玩家將陪伴「莉緹亞」經歷三轉歷程，分別為一轉「際遇探尋者」、二轉「名癒奇姬」，以及三轉「愛芙瑞絲」的心路歷程，一齊見證「莉緹亞」成為名利雙收治癒師的動心故事！

「莉緹亞」獲得遺跡的力量後，發現自己的治癒能力顯著提升，並且尋獲既能賺錢，又能振興佩拉家族名聲的方式，她開啟了在艾里奧斯大陸中四處奔走為他人治療的旅程，進而成為名利雙收的治癒師。

▲《艾爾之光》改版紀念活動「莉緹亞的交易協議」及「莉緹亞的現場診治」同步展開，完成任務領豐富虛寶。（圖／遊戲橘子提供）
▲《艾爾之光》改版紀念活動「莉緹亞的交易協議」及「莉緹亞的現場診治」同步展開，完成任務領豐富虛寶。（圖／遊戲橘子提供）
第二支線改版紀念活動同步開放，完成任務領豐富道具

配合《艾爾之光》「莉緹亞」第二支線更新，官方同步推出「莉緹亞的交易協議」活動及「莉緹亞的現場診治」兩大紀念活動，於活動期間使用角色「莉緹亞」完成任務，即可獲得多重好禮。

🟡「莉緹亞的交易協議活動」（2/29-3/28）
即日起至3月28日，於活動期間完成對應任務，即可獲得「[露莉爾]賢者的魔法石」、「[科保]虹霓珠or泰納布洛斯的氣息選擇箱」等珍稀虛寶；完成全部任務最終更可獲得「[科保]冒險家SD連身時裝箱」！詳細活動資訊請參閱官網。

🟡「莉緹亞的現場診治活動」（2/29-3/14）
即日起至3月14日，於活動期間使用「莉緹亞」完成各階段任務，即可獲得「[阿利爾]賢者的魔法石」、「[科保]莉緹亞現場診治箱」等資源素材，讓玩家無須受到練等困擾！詳細活動資訊請參閱官網。

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