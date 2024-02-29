經濟變好但物價還是高！全年GDP估3.43％ 外食、房租漲勢延續
行政院主計總處今（29）日指出，預估今（2024）年經濟成長率為3.43％，然而，經濟在復甦的同時，外食費與房租漲勢延續，預測今年CPI年增率，也就是通膨率達1.85％，若4月電價確定調漲，CPI恐再上升。
記者鄭妤安／台北報導
主計總處公布，去（2023）年第4季初步統計經濟成長率為4.93％，較今年1月概估數下修0.19個百分點；第3季經濟成長率修正為2.15％，原統計為2.32％。併計去年上半年，第1、2季經濟成長率分別為-3.49％、1.41％，2023全年經濟成長率1.31％，較今年1月概估數1.40％下修0.09個百分點，每人GDP 3萬2,327美元，CPI上漲2.49％。
主計總處預測，今年經濟成長3.43％，較去年11月預測3.35％上修0.08個百分點；每人GDP 3萬3783美元，CPI上漲1.85％。
主計長朱澤民指出，國際原物料價格續處低檔，商品類漲幅收斂， 但服務類物價具僵固性，外食費與房租漲勢延續，經濟在復甦的同時，上漲壓力仍在，故預測今年CPI上漲仍達1.85％，若電價確定調漲，通膨率恐有增加風險。