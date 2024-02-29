有表／民眾黨全摃龜！立院8委員會召委名單出爐　藍綠各是這些人

明天爆冷先嗑鍋！還沒和鄭文燦吃酸菜白肉　盧秀燕隱藏版名單曝光

▲台中市東區的「老舅家鄉味酸菜白肉鍋」最受政治人物青睞。（圖／翻攝《老舅的家鄉味.東北酸菜白肉鍋忠孝本店》粉絲頁，2024.02.29）
▲台中市東區的「老舅家鄉味酸菜白肉鍋」最受政治人物青睞。（圖／翻攝《老舅的家鄉味.東北酸菜白肉鍋忠孝本店》粉絲頁，2024.02.29）

記者顏幸如／台中報導

行政院副院長鄭文燦因瘦肉精爭議一事，邀請台中市長盧秀燕吃酸菜白肉鍋挺台灣豬，盧秀燕今天下午在臉書公布「台中市酸菜白肉鍋美食地圖」11家，《NOWnews》第一時間整理台中在地熱門店家名單，4家都在其中。其中以東區「老舅家鄉味酸菜白肉鍋」最受政治人物青睞，陳時中、韓國瑜都吃過。

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盧秀燕臉書公布的11家台中市酸菜白肉鍋，包括1.徠圍爐北方風味館（西屯區寧夏路108號）、2.小瀋陽酸菜白肉鍋（西屯區西屯路二段32-10號）、3.天可汗東北酸菜白肉鍋（西屯區太原路一段249號）、4.劉家酸白菜火鍋（南區建國北路一段141號）、5.士官長野地餐廳（北區天津路一段203號）。

6.黃金張老甕東北酸菜鍋（北區漢口路三段1號）、7.驛站房東北酸白菜火鍋（中區柳川東路三段5號）、8.老舅家鄉味酸菜白肉鍋（東區忠孝路282號）、9.大紅燈籠東北酸菜白肉鍋（太平區樹德路368號）、10.爸爸酸菜白肉鍋（太平區長億路138號）、11.正海城北方美食館（豐原區永康路9號）。

▲盧秀燕在臉書公布「台中市酸菜白肉鍋美食地圖」，名單共有11家。（圖／翻攝盧秀燕粉絲頁，2024.02.29）
▲盧秀燕在臉書公布「台中市酸菜白肉鍋美食地圖」，名單共有11家。（圖／翻攝盧秀燕粉絲頁，2024.02.29）
盧秀燕指台中被譽為「火鍋之都」，很多知名連鎖火鍋品牌都從台中闖出名號，去年市府首辦「台中鍋烤節」成功打響名號，帶動整體市場商機及觀光效益。明天冷氣團來襲，最適合暖心開胃的酸菜白肉鍋。

最近「酸菜白肉鍋」意外爆紅成網路熱搜關鍵字，好多市民敲碗問秀燕台中哪家最好吃？她認為青菜蘿蔔各有喜好，有的店家注重湯底的獨特風味，有的則在食材搭配下足功夫，滿足不同需求的饕客。為回應廣大市民期盼，市府製作美食地圖，經過好一番唇槍舌戰，許多隱藏版名單也意外曝光，最終精選11家人氣鍋物，推薦老饕們一定要來台中嚐鮮！

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